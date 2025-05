Azit (AZIT) යනු කුමක්ද

Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.

MEXC වෙතින් Azit ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



Azit මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Azit,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AZIT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Azitමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Azit මිල ඉතිහාසය

AZITහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AZITහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Azit මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Azit (AZIT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AZIT දේශීය මුදල් වෙත

Azit සම්පත්

Azit පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Azit පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Azit (AZIT) හි මිල කීයද? Azit (AZIT)හි සජීවී මිල 0.01486 USD වේ. Azit (AZIT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Azit හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 4.74M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AZITහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01486 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Azit (AZIT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Azit (AZIT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 318.79M USD වේ. Azit (AZIT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Azit (AZIT) හි ඉහළම මිල 1.0892 USD වේ. Azit (AZIT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Azit (AZIT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 151.32K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

