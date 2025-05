AurusX (AX) යනු කුමක්ද

AurusX (AX) is the Aurus ecosystem token, which can be staked in the Aurus mobile app to earn rewards in tGOLD, tSILVER, and tPLATINUM tokens. Each token is backed by 1 gram of physically allocated gold, silver and platinum respectively.

MEXC වෙතින් AurusX ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ AurusX ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ AurusX ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ AurusX මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

AurusX මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ AurusX,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ AurusXමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

AurusX මිල ඉතිහාසය

AXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ AurusX මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

AurusX (AX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AurusX මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් AurusX MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AX දේශීය මුදල් වෙත

1AX සිට VNDවෙත ₫ 2,623.0743 1AX සිට AUDවෙත A$ 0.158565 1AX සිට GBPවෙත £ 0.076725 1AX සිට EURවෙත € 0.091047 1AX සිට USDවෙත $ 0.1023 1AX සිට MYRවෙත RM 0.437844 1AX සිට TRYවෙත ₺ 3.960033 1AX සිට JPYවෙත ¥ 14.920455 1AX සිට RUBවෙත ₽ 8.230035 1AX සිට INRවෙත ₹ 8.757903 1AX සිට IDRවෙත Rp 1,677.048912 1AX සිට KRWවෙත ₩ 142.876272 1AX සිට PHPවෙත ₱ 5.700156 1AX සිට EGPවෙත £E. 5.128299 1AX සිට BRLවෙත R$ 0.576972 1AX සිට CADවෙත C$ 0.142197 1AX සිට BDTවෙත ৳ 12.405921 1AX සිට NGNවෙත ₦ 163.68 1AX සිට UAHවෙත ₴ 4.241358 1AX සිට VESවෙත Bs 9.4116 1AX සිට PKRවෙත Rs 28.743231 1AX සිට KZTවෙත ₸ 52.220058 1AX සිට THBවෙත ฿ 3.409659 1AX සිට TWDවෙත NT$ 3.085368 1AX සිට AEDවෙත د.إ 0.375441 1AX සිට CHFවෙත Fr 0.084909 1AX සිට HKDවෙත HK$ 0.79794 1AX සිට MADවෙත .د.م 0.954459 1AX සිට MXNවෙත $ 1.983597

AurusX සම්පත්

AurusX පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AurusX පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද AurusX (AX) හි මිල කීයද? AurusX (AX)හි සජීවී මිල 0.1023 USD වේ. AurusX (AX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? AurusX හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 291.95K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1023 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. AurusX (AX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? AurusX (AX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 2.85M USD වේ. AurusX (AX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, AurusX (AX) හි ඉහළම මිල 2.583 USD වේ. AurusX (AX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? AurusX (AX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.01K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.