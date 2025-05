Aventis Metaverse (AVTM) යනු කුමක්ද

Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible.

MEXC වෙතින් Aventis Metaverse ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Aventis Metaverse ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AVTM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Aventis Metaverse ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Aventis Metaverse මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Aventis Metaverse මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Aventis Metaverse,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AVTM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Aventis Metaverseමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Aventis Metaverse මිල ඉතිහාසය

AVTMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AVTMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Aventis Metaverse මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Aventis Metaverse (AVTM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Aventis Metaverse මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Aventis Metaverse MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AVTM දේශීය මුදල් වෙත

1AVTM සිට VNDවෙත ₫ 1.999998 1AVTM සිට AUDවෙත A$ 0.0001209 1AVTM සිට GBPවෙත £ 0.0000585 1AVTM සිට EURවෙත € 0.00006942 1AVTM සිට USDවෙත $ 0.000078 1AVTM සිට MYRවෙත RM 0.00033384 1AVTM සිට TRYවෙත ₺ 0.00302406 1AVTM සිට JPYවෙත ¥ 0.0113997 1AVTM සිට RUBවෙත ₽ 0.00626886 1AVTM සිට INRවෙත ₹ 0.00667992 1AVTM සිට IDRවෙත Rp 1.29999948 1AVTM සිට KRWවෙත ₩ 0.10893792 1AVTM සිට PHPවෙත ₱ 0.00434694 1AVTM සිට EGPවෙත £E. 0.0039312 1AVTM සිට BRLවෙත R$ 0.00043914 1AVTM සිට CADවෙත C$ 0.00010842 1AVTM සිට BDTවෙත ৳ 0.00945906 1AVTM සිට NGNවෙත ₦ 0.1248 1AVTM සිට UAHවෙත ₴ 0.00323388 1AVTM සිට VESවෙත Bs 0.007176 1AVTM සිට PKRවෙත Rs 0.02191566 1AVTM සිට KZTවෙත ₸ 0.03981588 1AVTM සිට THBවෙත ฿ 0.0026052 1AVTM සිට TWDවෙත NT$ 0.00235482 1AVTM සිට AEDවෙත د.إ 0.00028626 1AVTM සිට CHFවෙත Fr 0.00006552 1AVTM සිට HKDවෙත HK$ 0.0006084 1AVTM සිට MADවෙත .د.م 0.00072774 1AVTM සිට MXNවෙත $ 0.00151164

Aventis Metaverse සම්පත්

Aventis Metaverse පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Aventis Metaverse පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Aventis Metaverse (AVTM) හි මිල කීයද? Aventis Metaverse (AVTM)හි සජීවී මිල 0.000078 USD වේ. Aventis Metaverse (AVTM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Aventis Metaverse හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AVTMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000078 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Aventis Metaverse (AVTM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Aventis Metaverse (AVTM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Aventis Metaverse (AVTM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Aventis Metaverse (AVTM) හි ඉහළම මිල 0.0209 USD වේ. Aventis Metaverse (AVTM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Aventis Metaverse (AVTM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 246.64 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

