සජීවී Avantis සඳහා අද මිල 0.5205 USD කි. AVNT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AVNT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Avantis ලාංඡනය

Avantis මිල(AVNT)

1 AVNT සිට USD සජීවී මිල:

$0.5205
$0.5205
+4.45%1D
USD
Avantis (AVNT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:42:53 (UTC+8)

Avantis (AVNT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.4874
$ 0.4874
පැය 24 පහළ
$ 0.5285
$ 0.5285
24H ඉහළ

$ 0.4874
$ 0.4874

$ 0.5285
$ 0.5285

$ 2.662191408541985
$ 2.662191408541985

$ 0.17956381875221758
$ 0.17956381875221758

+1.34%

+4.45%

-19.21%

-19.21%

Avantis (AVNT) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.5205. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.4874 ක අවම අගයක් සහ $ 0.5285 ක උපරිම අගයක් අතර AVNT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AVNTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 2.662191408541985 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.17956381875221758 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AVNT පසුගිය පැය තුල, +1.34% කින්, පැය 24 තුල, +4.45% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -19.21% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Avantis (AVNT) වෙළඳපල තොරතුරු

No.264

$ 134.40M
$ 134.40M

$ 829.50K
$ 829.50K

$ 520.50M
$ 520.50M

258.21M
258.21M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

25.82%

0.01%

BASE

Avantis හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 134.40M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 829.50K වේ. මුළු සැපයුම 258.21M සමඟින් AVNT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 520.50M කි.

Avantis (AVNT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Avantisහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.022175+4.45%
දින 30 යි$ -0.3782-42.09%
දින 60 යි$ +0.4705+941.00%
දින 90 යි$ +0.4705+941.00%
Avantis අද මිල වෙනස

අද, AVNT එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.022175 (+4.45%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Avantis දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.3782 (-42.09%) කින් ඉහළ ගියේය.

Avantis දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, AVNT එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.4705 (+941.00%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Avantis දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.4705 (+941.00%), කින් චලනය විය.

Avantis (AVNT) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Avantis මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Avantis (AVNT) යනු කුමක්ද

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

MEXC වෙතින් Avantis ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Avantis ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AVNT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Avantis ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Avantis මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Avantis මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Avantis (AVNT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Avantis (AVNT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Avantis සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Avantis මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Avantis (AVNT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AvantisAVNT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AVNT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Avantis (AVNT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Avantis මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Avantis MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AVNT දේශීය මුදල් වෙත

1 Avantis(AVNT) සිට VND
13,696.9575
1 Avantis(AVNT) සිට AUD
A$0.80157
1 Avantis(AVNT) සිට GBP
0.39558
1 Avantis(AVNT) සිට EUR
0.44763
1 Avantis(AVNT) සිට USD
$0.5205
1 Avantis(AVNT) සිට MYR
RM2.170485
1 Avantis(AVNT) සිට TRY
21.959895
1 Avantis(AVNT) සිට JPY
¥79.6365
1 Avantis(AVNT) සිට ARS
ARS$755.438085
1 Avantis(AVNT) සිට RUB
42.28542
1 Avantis(AVNT) සිට INR
46.173555
1 Avantis(AVNT) සිට IDR
Rp8,674.99653
1 Avantis(AVNT) සිට PHP
30.756345
1 Avantis(AVNT) සිට EGP
￡E.24.61965
1 Avantis(AVNT) සිට BRL
R$2.784675
1 Avantis(AVNT) සිට CAD
C$0.733905
1 Avantis(AVNT) සිට BDT
63.41772
1 Avantis(AVNT) සිට NGN
747.84399
1 Avantis(AVNT) සිට COP
$1,994.248905
1 Avantis(AVNT) සිට ZAR
R.9.041085
1 Avantis(AVNT) සිට UAH
21.866205
1 Avantis(AVNT) සිට TZS
T.Sh.1,282.017525
1 Avantis(AVNT) සිට VES
Bs118.674
1 Avantis(AVNT) සිට CLP
$490.8315
1 Avantis(AVNT) සිට PKR
Rs146.161605
1 Avantis(AVNT) සිට KZT
273.51234
1 Avantis(AVNT) සිට THB
฿16.85379
1 Avantis(AVNT) සිට TWD
NT$16.12509
1 Avantis(AVNT) සිට AED
د.إ1.910235
1 Avantis(AVNT) සිට CHF
Fr0.4164
1 Avantis(AVNT) සිට HKD
HK$4.044285
1 Avantis(AVNT) සිට AMD
֏199.0392
1 Avantis(AVNT) සිට MAD
.د.م4.856265
1 Avantis(AVNT) සිට MXN
$9.655275
1 Avantis(AVNT) සිට SAR
ريال1.951875
1 Avantis(AVNT) සිට ETB
Br80.099745
1 Avantis(AVNT) සිට KES
KSh67.243395
1 Avantis(AVNT) සිට JOD
د.أ0.3690345
1 Avantis(AVNT) සිට PLN
1.91544
1 Avantis(AVNT) සිට RON
лв2.2902
1 Avantis(AVNT) සිට SEK
kr4.981185
1 Avantis(AVNT) සිට BGN
лв0.879645
1 Avantis(AVNT) සිට HUF
Ft174.3675
1 Avantis(AVNT) සිට CZK
10.98255
1 Avantis(AVNT) සිට KWD
د.ك0.1597935
1 Avantis(AVNT) සිට ILS
1.69683
1 Avantis(AVNT) සිට BOB
Bs3.59145
1 Avantis(AVNT) සිට AZN
0.88485
1 Avantis(AVNT) සිට TJS
SM4.79901
1 Avantis(AVNT) සිට GEL
1.410555
1 Avantis(AVNT) සිට AOA
Kz477.085095
1 Avantis(AVNT) සිට BHD
.د.ب0.1962285
1 Avantis(AVNT) සිට BMD
$0.5205
1 Avantis(AVNT) සිට DKK
kr3.367635
1 Avantis(AVNT) සිට HNL
L13.70997
1 Avantis(AVNT) සිට MUR
23.89095
1 Avantis(AVNT) සිට NAD
$9.030675
1 Avantis(AVNT) සිට NOK
kr5.3091
1 Avantis(AVNT) සිට NZD
$0.92649
1 Avantis(AVNT) සිට PAB
B/.0.5205
1 Avantis(AVNT) සිට PGK
K2.1861
1 Avantis(AVNT) සිට QAR
ر.ق1.89462
1 Avantis(AVNT) සිට RSD
дин.52.89321
1 Avantis(AVNT) සිට UZS
soʻm6,196.42758
1 Avantis(AVNT) සිට ALL
L43.591875
1 Avantis(AVNT) සිට ANG
ƒ0.931695
1 Avantis(AVNT) සිට AWG
ƒ0.9369
1 Avantis(AVNT) සිට BBD
$1.041
1 Avantis(AVNT) සිට BAM
KM0.879645
1 Avantis(AVNT) සිට BIF
Fr1,530.7905
1 Avantis(AVNT) සිට BND
$0.67665
1 Avantis(AVNT) සිට BSD
$0.5205
1 Avantis(AVNT) සිට JMD
$83.358075
1 Avantis(AVNT) සිට KHR
2,098.786125
1 Avantis(AVNT) සිට KMF
Fr218.61
1 Avantis(AVNT) සිට LAK
11,315.217165
1 Avantis(AVNT) සිට LKR
රු158.49225
1 Avantis(AVNT) සිට MDL
L8.895345
1 Avantis(AVNT) සිට MGA
Ar2,344.59225
1 Avantis(AVNT) සිට MOP
P4.158795
1 Avantis(AVNT) සිට MVR
8.0157
1 Avantis(AVNT) සිට MWK
MK900.51705
1 Avantis(AVNT) සිට MZN
MT33.285975
1 Avantis(AVNT) සිට NPR
रु73.75485
1 Avantis(AVNT) සිට PYG
3,691.386
1 Avantis(AVNT) සිට RWF
Fr754.2045
1 Avantis(AVNT) සිට SBD
$4.283715
1 Avantis(AVNT) සිට SCR
7.73463
1 Avantis(AVNT) සිට SRD
$20.03925
1 Avantis(AVNT) සිට SVC
$4.543965
1 Avantis(AVNT) සිට SZL
L9.020265
1 Avantis(AVNT) සිට TMT
m1.826955
1 Avantis(AVNT) සිට TND
د.ت1.535475
1 Avantis(AVNT) සිට TTD
$3.51858
1 Avantis(AVNT) සිට UGX
Sh1,819.668
1 Avantis(AVNT) සිට XAF
Fr295.644
1 Avantis(AVNT) සිට XCD
$1.40535
1 Avantis(AVNT) සිට XOF
Fr295.644
1 Avantis(AVNT) සිට XPF
Fr53.6115
1 Avantis(AVNT) සිට BWP
P6.990315
1 Avantis(AVNT) සිට BZD
$1.041
1 Avantis(AVNT) සිට CVE
$49.88472
1 Avantis(AVNT) සිට DJF
Fr92.1285
1 Avantis(AVNT) සිට DOP
$33.473355
1 Avantis(AVNT) සිට DZD
د.ج67.90443
1 Avantis(AVNT) සිට FJD
$1.18674
1 Avantis(AVNT) සිට GNF
Fr4,525.7475
1 Avantis(AVNT) සිට GTQ
Q3.98703
1 Avantis(AVNT) සිට GYD
$108.86778
1 Avantis(AVNT) සිට ISK
kr65.583

Avantis සම්පත්

Avantis පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Avantis වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Avantis පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Avantis (AVNT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද AVNT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.5205 USD වේ.
AVNT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
AVNT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.5205 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Avantis හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
AVNT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 134.40M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
AVNT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
AVNT හි සංසරණ සැපයුම 258.21M USD වේ.
AVNT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
2.662191408541985 USD ක ATH මිලක් AVNT අත්කර ගති.
AVNT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.17956381875221758 USD ක ATL මිලක් AVNT අත්කර ගති.
AVNT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
AVNT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 829.50K USD වේ.
මේ වසර තුලදී AVNT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව AVNT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා AVNT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:42:53 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

AVNT-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

AVNT
AVNT
USD
USD

1 AVNT = 0.5205 USD

AVNT වෙළඳාම

AVNT/USDT
$0.5205
$0.5205
+4.47%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

$102,080.05

$3,356.55

$1.0900

$157.41

$1.0003

$102,080.05

$3,356.55

$157.41

$2.2285

$0.16585

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.011193

$29.89

$0.007299

$4.445

$0.008004

$0.1089

$0.00002191

