සජීවී AVIAH Protocol සඳහා අද මිල 6.087 USD කි. AVIAH සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AVIAH මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

AVIAH ගැන වැඩි විස්තර

AVIAH මිල තොරතුරු

AVIAH යනු කුමක්ද

AVIAH ධවල පත්‍රිකාව

AVIAH නිල වෙබ් අඩවිය

AVIAH ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AVIAH මිල පුරෝකථනය

AVIAH ඉතිහාසය

AVIAH මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

AVIAH-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

AVIAH තත්කාල ගනුදෙනු

AVIAH Protocol ලාංඡනය

AVIAH Protocol මිල(AVIAH)

1 AVIAH සිට USD සජීවී මිල:

$6.087
-0.18%1D
USD
AVIAH Protocol (AVIAH) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:08:16 (UTC+8)

AVIAH Protocol (AVIAH) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 6.081
පැය 24 පහළ
$ 6.122
24H ඉහළ

$ 6.081
$ 6.122
--
--
+0.08%

-0.18%

-0.82%

-0.82%

AVIAH Protocol (AVIAH) තත්‍ය කාලීන මිල $ 6.087. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 6.081 ක අවම අගයක් සහ $ 6.122 ක උපරිම අගයක් අතර AVIAH වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AVIAHහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AVIAH පසුගිය පැය තුල, +0.08% කින්, පැය 24 තුල, -0.18% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.82% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

AVIAH Protocol (AVIAH) වෙළඳපල තොරතුරු

--
$ 67.45K
$ 30.44B
--
5,000,000,000
SOL

AVIAH Protocol හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 67.45K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් AVIAH හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 5000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 30.44B කි.

AVIAH Protocol (AVIAH) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා AVIAH Protocolහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.01098-0.18%
දින 30 යි$ +0.157+2.64%
දින 60 යි$ +3.587+143.48%
දින 90 යි$ +3.587+143.48%
AVIAH Protocol අද මිල වෙනස

අද, AVIAH එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.01098 (-0.18%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

AVIAH Protocol දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.157 (+2.64%) කින් ඉහළ ගියේය.

AVIAH Protocol දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, AVIAH එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +3.587 (+143.48%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

AVIAH Protocol දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +3.587 (+143.48%), කින් චලනය විය.

AVIAH Protocol (AVIAH) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් AVIAH Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

AVIAH Protocol (AVIAH) යනු කුමක්ද

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

MEXC වෙතින් AVIAH Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ AVIAH Protocol ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AVIAH ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ AVIAH Protocol ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ AVIAH Protocol මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

AVIAH Protocol මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ AVIAH Protocol (AVIAH) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ AVIAH Protocol (AVIAH) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? AVIAH Protocol සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් AVIAH Protocol මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

AVIAH Protocol (AVIAH) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AVIAH ProtocolAVIAH හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AVIAH ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

AVIAH Protocol (AVIAH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AVIAH Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් AVIAH Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AVIAH දේශීය මුදල් වෙත

1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට VND
160,179.405
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට AUD
A$9.37398
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට GBP
4.62612
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට EUR
5.23482
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට USD
$6.087
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට MYR
RM25.38279
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට TRY
256.8714
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට JPY
¥931.311
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට ARS
ARS$8,834.48919
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට RUB
494.50788
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට INR
539.97777
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට IDR
Rp101,449.95942
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට PHP
359.7417
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට EGP
￡E.287.85423
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට BRL
R$32.56545
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට CAD
C$8.58267
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට BDT
741.64008
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට NGN
8,745.67986
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට COP
$23,321.79267
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට ZAR
R.105.73119
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට UAH
255.71487
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට TZS
T.Sh.14,992.58535
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට VES
Bs1,387.836
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට CLP
$5,740.041
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට PKR
Rs1,709.29047
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට KZT
3,198.59676
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට THB
฿197.09706
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට TWD
NT$188.51439
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට AED
د.إ22.33929
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට CHF
Fr4.8696
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට HKD
HK$47.29599
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට AMD
֏2,327.6688
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට MAD
.د.م56.79171
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට MXN
$112.97472
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට SAR
ريال22.82625
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට ETB
Br936.72843
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට KES
KSh786.37953
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට JOD
د.أ4.315683
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට PLN
22.40016
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට RON
лв26.7828
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට SEK
kr58.25259
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට BGN
лв10.28703
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට HUF
Ft2,038.47543
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට CZK
128.49657
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට KWD
د.ك1.862622
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට ILS
19.84362
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට BOB
Bs42.0003
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට AZN
10.3479
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට TJS
SM56.12214
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට GEL
16.49577
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට AOA
Kz5,579.28333
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට BHD
.د.ب2.294799
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට BMD
$6.087
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට DKK
kr39.38289
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට HNL
L160.33158
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට MUR
279.3933
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට NAD
$105.60945
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට NOK
kr62.0874
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට NZD
$10.77399
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට PAB
B/.6.087
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට PGK
K25.5654
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට QAR
ر.ق22.15668
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට RSD
дин.618.56094
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට UZS
soʻm72,464.27412
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට ALL
L509.78625
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට ANG
ƒ10.89573
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට AWG
ƒ10.9566
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට BBD
$12.174
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට BAM
KM10.28703
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට BIF
Fr17,901.867
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට BND
$7.9131
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට BSD
$6.087
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට JMD
$974.83305
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට KHR
24,544.30575
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට KMF
Fr2,556.54
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට LAK
132,326.08431
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට LKR
රු1,853.4915
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට MDL
L104.02683
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට MGA
Ar27,418.8915
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට MOP
P48.63513
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට MVR
93.7398
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට MWK
MK10,531.1187
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට MZN
MT389.26365
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට NPR
रु862.5279
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට PYG
43,169.004
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට RWF
Fr8,820.063
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට SBD
$50.09601
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට SCR
90.45282
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට SRD
$234.3495
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට SVC
$53.13951
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට SZL
L105.48771
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට TMT
m21.36537
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට TND
د.ت17.95665
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට TTD
$41.14812
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට UGX
Sh21,280.152
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට XAF
Fr3,457.416
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට XCD
$16.4349
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට XOF
Fr3,457.416
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට XPF
Fr626.961
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට BWP
P81.74841
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට BZD
$12.174
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට CVE
$583.37808
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට DJF
Fr1,077.399
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට DOP
$391.45497
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට DZD
د.ج794.11002
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට FJD
$13.87836
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට GNF
Fr52,926.465
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට GTQ
Q46.62642
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට GYD
$1,273.15692
1 AVIAH Protocol(AVIAH) සිට ISK
kr766.962

AVIAH Protocol සම්පත්

AVIAH Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල AVIAH Protocol වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AVIAH Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

AVIAH Protocol (AVIAH) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද AVIAH හි සජීවී මිල, USD වලින් 6.087 USD වේ.
AVIAH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
AVIAH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 6.087 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
AVIAH Protocol හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
AVIAH සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
AVIAH හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
AVIAH හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
AVIAH හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් AVIAH අත්කර ගති.
AVIAH හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් AVIAH අත්කර ගති.
AVIAH හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
AVIAH සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 67.45K USD වේ.
මේ වසර තුලදී AVIAH වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව AVIAH මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා AVIAH මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:08:16 (UTC+8)

AVIAH Protocol (AVIAH) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

1 AVIAH = 6.087 USD

AVIAH වෙළඳාම

AVIAH/USDT
$6.087
-0.18%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

