Avocado DAO Token (AVG) යනු කුමක්ද

Avocado DAO (Decentralized Autonomous Organization) is a collection of contributors that believe in the benefits of blockchain technologies and the metaverse. To advance those benefits, the Avocado DAO intends to undertake and facilitate a range of activities that initially will enrich the ecosystem of blockchain games as well as provide yield farming and content creation opportunities to their members.

MEXC වෙතින් Avocado DAO Token ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Avocado DAO Token ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AVG ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Avocado DAO Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Avocado DAO Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Avocado DAO Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Avocado DAO Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AVG හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Avocado DAO Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Avocado DAO Token මිල ඉතිහාසය

AVGහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AVGහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Avocado DAO Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Avocado DAO Token (AVG) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Avocado DAO Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Avocado DAO Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AVG දේශීය මුදල් වෙත

1AVG සිට VNDවෙත ₫ 201.717747 1AVG සිට AUDවෙත A$ 0.01219385 1AVG සිට GBPවෙත £ 0.00590025 1AVG සිට EURවෙත € 0.00700163 1AVG සිට USDවෙත $ 0.007867 1AVG සිට MYRවෙත RM 0.03367076 1AVG සිට TRYවෙත ₺ 0.30500359 1AVG සිට JPYවෙත ¥ 1.14976205 1AVG සිට RUBවෙත ₽ 0.63227079 1AVG සිට INRවෙත ₹ 0.67372988 1AVG සිට IDRවෙත Rp 131.11661422 1AVG සිට KRWවෙත ₩ 10.98736688 1AVG සිට PHPවෙත ₱ 0.43842791 1AVG සිට EGPවෙත £E. 0.3964968 1AVG සිට BRLවෙත R$ 0.04429121 1AVG සිට CADවෙත C$ 0.01093513 1AVG සිට BDTවෙත ৳ 0.95403109 1AVG සිට NGNවෙත ₦ 12.5872 1AVG සිට UAHවෙත ₴ 0.32616582 1AVG සිට VESවෙත Bs 0.723764 1AVG සිට PKRවෙත Rs 2.21039099 1AVG සිට KZTවෙත ₸ 4.01578882 1AVG සිට THBවෙත ฿ 0.2627578 1AVG සිට TWDවෙත NT$ 0.23750473 1AVG සිට AEDවෙත د.إ 0.02887189 1AVG සිට CHFවෙත Fr 0.00660828 1AVG සිට HKDවෙත HK$ 0.0613626 1AVG සිට MADවෙත .د.م 0.07339911 1AVG සිට MXNවෙත $ 0.15246246

Avocado DAO Token සම්පත්

Avocado DAO Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Avocado DAO Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Avocado DAO Token (AVG) හි මිල කීයද? Avocado DAO Token (AVG)හි සජීවී මිල 0.007867 USD වේ. Avocado DAO Token (AVG) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Avocado DAO Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 200.36K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AVGහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.007867 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Avocado DAO Token (AVG) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Avocado DAO Token (AVG) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 25.47M USD වේ. Avocado DAO Token (AVG) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Avocado DAO Token (AVG) හි ඉහළම මිල 2.911 USD වේ. Avocado DAO Token (AVG) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Avocado DAO Token (AVG) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 54.42K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.