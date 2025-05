Avery Games (AVERY) යනු කුමක්ද

Avery Games' represents a pioneering advancement in game development, leveraging the transformative potential of Web3 technology to reshape the gaming experience. Our vision is to place true ownership of digital assets in the hands of players and foster a dynamic economy where in-game assets are not only owned but also freely traded. Our flagship title, Avery Sword, embodies these principles as a side-scrolling action game that integrates the innovative $AVERY tokenomics and Web3 ecosystem.

MEXC වෙතින් Avery Games ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Avery Games ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AVERY ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Avery Games ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Avery Games මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Avery Games මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Avery Games,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AVERY හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Avery Gamesමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Avery Games මිල ඉතිහාසය

AVERYහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AVERYහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Avery Games මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Avery Games (AVERY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Avery Games මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Avery Games MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AVERY දේශීය මුදල් වෙත

1AVERY සිට VNDවෙත ₫ 0.97153749 1AVERY සිට AUDවෙත A$ 0.0000587295 1AVERY සිට GBPවෙත £ 0.0000284175 1AVERY සිට EURවෙත € 0.0000337221 1AVERY සිට USDවෙත $ 0.00003789 1AVERY සිට MYRවෙත RM 0.0001621692 1AVERY සිට TRYවෙත ₺ 0.0014689953 1AVERY සිට JPYවෙත ¥ 0.0055376235 1AVERY සිට RUBවෙත ₽ 0.0030452193 1AVERY සිට INRවෙත ₹ 0.0032448996 1AVERY සිට IDRවෙත Rp 0.6314997474 1AVERY සිට KRWවෙත ₩ 0.0529186896 1AVERY සිට PHPවෙත ₱ 0.0021116097 1AVERY සිට EGPවෙත £E. 0.001909656 1AVERY සිට BRLවෙත R$ 0.0002133207 1AVERY සිට CADවෙත C$ 0.0000526671 1AVERY සිට BDTවෙත ৳ 0.0045949203 1AVERY සිට NGNවෙත ₦ 0.060624 1AVERY සිට UAHවෙත ₴ 0.0015709194 1AVERY සිට VESවෙත Bs 0.00348588 1AVERY සිට PKRවෙත Rs 0.0106459533 1AVERY සිට KZTවෙත ₸ 0.0193413294 1AVERY සිට THBවෙත ฿ 0.001265526 1AVERY සිට TWDවෙත NT$ 0.0011438991 1AVERY සිට AEDවෙත د.إ 0.0001390563 1AVERY සිට CHFවෙත Fr 0.0000318276 1AVERY සිට HKDවෙත HK$ 0.000295542 1AVERY සිට MADවෙත .د.م 0.0003535137 1AVERY සිට MXNවෙත $ 0.0007343082

Avery Games සම්පත්

Avery Games පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Avery Games පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Avery Games (AVERY) හි මිල කීයද? Avery Games (AVERY)හි සජීවී මිල 0.00003789 USD වේ. Avery Games (AVERY) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Avery Games හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AVERYහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00003789 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Avery Games (AVERY) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Avery Games (AVERY) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Avery Games (AVERY) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Avery Games (AVERY) හි ඉහළම මිල 0.3 USD වේ. Avery Games (AVERY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Avery Games (AVERY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 80.26K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.