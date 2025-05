Alterverse (AVC) යනු කුමක්ද

AlterVerse is a platform that combines AI and gaming. Backed by @BinanceLabs & @PolygonVentures.

MEXC වෙතින් Alterverse ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



Alterverse මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Alterverse,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AVC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Alterverseමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Alterverse මිල ඉතිහාසය

AVCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AVCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Alterverse මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

AVC දේශීය මුදල් වෙත

1AVC සිට VNDවෙත ₫ 24.820488 1AVC සිට AUDවෙත A$ 0.0015004 1AVC සිට GBPවෙත £ 0.000726 1AVC සිට EURවෙත € 0.00086152 1AVC සිට USDවෙත $ 0.000968 1AVC සිට MYRවෙත RM 0.00414304 1AVC සිට TRYවෙත ₺ 0.03752936 1AVC සිට JPYවෙත ¥ 0.1414732 1AVC සිට RUBවෙත ₽ 0.07779816 1AVC සිට INRවෙත ₹ 0.08289952 1AVC සිට IDRවෙත Rp 16.13332688 1AVC සිට KRWවෙත ₩ 1.35194752 1AVC සිට PHPවෙත ₱ 0.05394664 1AVC සිට EGPවෙත £E. 0.0487872 1AVC සිට BRLවෙත R$ 0.00544984 1AVC සිට CADවෙත C$ 0.00134552 1AVC සිට BDTවෙත ৳ 0.11738936 1AVC සිට NGNවෙත ₦ 1.5488 1AVC සිට UAHවෙත ₴ 0.04013328 1AVC සිට VESවෙත Bs 0.089056 1AVC සිට PKRවෙත Rs 0.27197896 1AVC සිට KZTවෙත ₸ 0.49412528 1AVC සිට THBවෙත ฿ 0.0323312 1AVC සිට TWDවෙත NT$ 0.02922392 1AVC සිට AEDවෙත د.إ 0.00355256 1AVC සිට CHFවෙත Fr 0.00081312 1AVC සිට HKDවෙත HK$ 0.0075504 1AVC සිට MADවෙත .د.م 0.00903144 1AVC සිට MXNවෙත $ 0.01875984

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Alterverse පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Alterverse (AVC) හි මිල කීයද? Alterverse (AVC)හි සජීවී මිල 0.000968 USD වේ. Alterverse (AVC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Alterverse හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AVCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000968 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Alterverse (AVC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Alterverse (AVC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Alterverse (AVC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Alterverse (AVC) හි ඉහළම මිල 0.021038 USD වේ. Alterverse (AVC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Alterverse (AVC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 112.87K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

