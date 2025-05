AVAIL (AVAIL) යනු කුමක්ද

Avail is designed to be a platform that connects different ecosystems by providing a modular, scalable, and interoperable platform. Avail's vision is to provide a cohesive, unified user experience within a flexible and modular blockchain ecosystem, drawing on lessons from Web2 to innovate in Web3.

MEXC වෙතින් AVAIL ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



AVAIL මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ AVAIL,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AVAIL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ AVAILමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

AVAIL මිල ඉතිහාසය

AVAILහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AVAILහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ AVAIL මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

AVAIL (AVAIL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AVAIL මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් AVAIL MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AVAIL දේශීය මුදල් වෙත

1AVAIL සිට VNDවෙත ₫ 916.92216 1AVAIL සිට AUDවෙත A$ 0.055428 1AVAIL සිට GBPවෙත £ 0.02682 1AVAIL සිට EURවෙත € 0.0318264 1AVAIL සිට USDවෙත $ 0.03576 1AVAIL සිට MYRවෙත RM 0.1530528 1AVAIL සිට TRYවෙත ₺ 1.3842696 1AVAIL සිට JPYවෙත ¥ 5.217384 1AVAIL සිට RUBවෙත ₽ 2.876892 1AVAIL සිට INRවෙත ₹ 3.0614136 1AVAIL සිට IDRවෙත Rp 586.2294144 1AVAIL සිට KRWවෙත ₩ 49.9438464 1AVAIL සිට PHPවෙත ₱ 1.9925472 1AVAIL සිට EGPවෙත £E. 1.7926488 1AVAIL සිට BRLවෙත R$ 0.2016864 1AVAIL සිට CADවෙත C$ 0.0497064 1AVAIL සිට BDTවෙත ৳ 4.3366152 1AVAIL සිට NGNවෙත ₦ 57.216 1AVAIL සිට UAHවෙත ₴ 1.4826096 1AVAIL සිට VESවෙත Bs 3.28992 1AVAIL සිට PKRවෙත Rs 10.0474872 1AVAIL සිට KZTවෙත ₸ 18.2540496 1AVAIL සිට THBවෙත ฿ 1.1918808 1AVAIL සිට TWDවෙත NT$ 1.0785216 1AVAIL සිට AEDවෙත د.إ 0.1312392 1AVAIL සිට CHFවෙත Fr 0.0296808 1AVAIL සිට HKDවෙත HK$ 0.278928 1AVAIL සිට MADවෙත .د.م 0.3336408 1AVAIL සිට MXNවෙත $ 0.6933864

AVAIL සම්පත්

AVAIL පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AVAIL පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද AVAIL (AVAIL) හි මිල කීයද? AVAIL (AVAIL)හි සජීවී මිල 0.03576 USD වේ. AVAIL (AVAIL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? AVAIL හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 73.66M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AVAILහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.03576 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. AVAIL (AVAIL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? AVAIL (AVAIL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 2.06B USD වේ. AVAIL (AVAIL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, AVAIL (AVAIL) හි ඉහළම මිල 0.25 USD වේ. AVAIL (AVAIL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? AVAIL (AVAIL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 59.57K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

