සජීවී Autonomi සඳහා අද මිල 0.02868 USD කි. AUTONOMI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AUTONOMI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

AUTONOMI ගැන වැඩි විස්තර

AUTONOMI මිල තොරතුරු

AUTONOMI යනු කුමක්ද

AUTONOMI ධවල පත්‍රිකාව

AUTONOMI නිල වෙබ් අඩවිය

AUTONOMI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AUTONOMI මිල පුරෝකථනය

AUTONOMI ඉතිහාසය

AUTONOMI මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

AUTONOMI තත්කාල ගනුදෙනු

Autonomi ලාංඡනය

Autonomi මිල(AUTONOMI)

1 AUTONOMI සිට USD සජීවී මිල:

$0.02868
$0.02868
+0.31%1D
USD
Autonomi (AUTONOMI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:45:19 (UTC+8)

Autonomi (AUTONOMI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.02788
$ 0.02788
පැය 24 පහළ
$ 0.03006
$ 0.03006
24H ඉහළ

$ 0.02788
$ 0.02788

$ 0.03006
$ 0.03006

$ 0.35756319057761676
$ 0.35756319057761676

$ 0.027318315086072017
$ 0.027318315086072017

-0.18%

+0.31%

-19.80%

-19.80%

Autonomi (AUTONOMI) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.02868. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.02788 ක අවම අගයක් සහ $ 0.03006 ක උපරිම අගයක් අතර AUTONOMI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AUTONOMIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.35756319057761676 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.027318315086072017 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AUTONOMI පසුගිය පැය තුල, -0.18% කින්, පැය 24 තුල, +0.31% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -19.80% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Autonomi (AUTONOMI) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1500

$ 3.92M
$ 3.92M

$ 86.40K
$ 86.40K

$ 34.42M
$ 34.42M

136.64M
136.64M

1,200,000,000
1,200,000,000

ARB

Autonomi හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 3.92M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 86.40K වේ. මුළු සැපයුම 136.64M සමඟින් AUTONOMI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1200000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 34.42M කි.

Autonomi (AUTONOMI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Autonomiහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0000886+0.31%
දින 30 යි$ -0.01885-39.66%
දින 60 යි$ -0.02925-50.50%
දින 90 යි$ -0.02529-46.86%
Autonomi අද මිල වෙනස

අද, AUTONOMI එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0000886 (+0.31%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Autonomi දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.01885 (-39.66%) කින් ඉහළ ගියේය.

Autonomi දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, AUTONOMI එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.02925 (-50.50%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Autonomi දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.02529 (-46.86%), කින් චලනය විය.

Autonomi (AUTONOMI) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Autonomi මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Autonomi (AUTONOMI) යනු කුමක්ද

ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.

MEXC වෙතින් Autonomi ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Autonomi ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AUTONOMI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Autonomi ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Autonomi මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Autonomi මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Autonomi (AUTONOMI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Autonomi (AUTONOMI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Autonomi සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Autonomi මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Autonomi (AUTONOMI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AutonomiAUTONOMI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AUTONOMI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Autonomi (AUTONOMI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Autonomi මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Autonomi MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AUTONOMI දේශීය මුදල් වෙත

1 Autonomi(AUTONOMI) සිට VND
754.7142
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට AUD
A$0.0441672
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට GBP
0.0217968
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට EUR
0.0246648
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට USD
$0.02868
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට MYR
RM0.1195956
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට TRY
1.210296
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට JPY
¥4.38804
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට ARS
ARS$41.6252916
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට RUB
2.3299632
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට INR
2.543916
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට IDR
Rp477.9998088
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට PHP
1.6961352
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට EGP
￡E.1.356564
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට BRL
R$0.153438
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට CAD
C$0.0404388
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට BDT
3.4943712
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට NGN
41.2068504
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට COP
$109.8848388
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට ZAR
R.0.4984584
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට UAH
1.2048468
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට TZS
T.Sh.70.46676
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට VES
Bs6.53904
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට CLP
$27.04524
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට PKR
Rs8.0536308
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට KZT
15.0707664
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට THB
฿0.9283716
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට TWD
NT$0.8879328
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට AED
د.إ0.1052556
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට CHF
Fr0.022944
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට HKD
HK$0.2228436
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට AMD
֏10.967232
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට MAD
.د.م0.2675844
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට MXN
$0.5323008
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට SAR
ريال0.10755
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට ETB
Br4.4135652
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට KES
KSh3.7051692
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට JOD
د.أ0.02033412
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට PLN
0.1055424
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට RON
лв0.126192
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට SEK
kr0.2747544
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට BGN
лв0.0484692
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට HUF
Ft9.6046452
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට CZK
0.605148
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට KWD
د.ك0.00877608
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට ILS
0.0937836
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට BOB
Bs0.197892
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට AZN
0.048756
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට TJS
SM0.2644296
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට GEL
0.0777228
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට AOA
Kz26.2878012
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට BHD
.د.ب0.01081236
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට BMD
$0.02868
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට DKK
kr0.1855596
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට HNL
L0.7554312
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට MUR
1.316412
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට NAD
$0.497598
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට NOK
kr0.292536
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට NZD
$0.0507636
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට PAB
B/.0.02868
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට PGK
K0.120456
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට QAR
ر.ق0.1043952
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට RSD
дин.2.9136012
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට UZS
soʻm341.4285168
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට ALL
L2.40195
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට ANG
ƒ0.0513372
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට AWG
ƒ0.051624
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට BBD
$0.05736
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට BAM
KM0.0484692
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට BIF
Fr84.34788
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට BND
$0.037284
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට BSD
$0.02868
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට JMD
$4.593102
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට KHR
115.64493
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට KMF
Fr12.0456
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට LAK
623.4782484
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට LKR
රු8.73306
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට MDL
L0.4901412
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට MGA
Ar129.18906
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට MOP
P0.2291532
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට MVR
0.441672
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට MWK
MK49.619268
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට MZN
MT1.834086
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට NPR
रु4.063956
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට PYG
203.39856
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට RWF
Fr41.55732
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට SBD
$0.2360364
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට SCR
0.4261848
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට SRD
$1.10418
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට SVC
$0.2503764
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට SZL
L0.4970244
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට TMT
m0.1006668
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට TND
د.ت0.084606
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට TTD
$0.1938768
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට UGX
Sh100.26528
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට XAF
Fr16.29024
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට XCD
$0.077436
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට XOF
Fr16.29024
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට XPF
Fr2.95404
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට BWP
P0.3851724
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට BZD
$0.05736
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට CVE
$2.7486912
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට DJF
Fr5.07636
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට DOP
$1.8444108
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට DZD
د.ج3.7421664
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට FJD
$0.0653904
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට GNF
Fr249.3726
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට GTQ
Q0.2196888
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට GYD
$5.9987088
1 Autonomi(AUTONOMI) සිට ISK
kr3.61368

Autonomi සම්පත්

Autonomi පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Autonomi වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Autonomi පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Autonomi (AUTONOMI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද AUTONOMI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.02868 USD වේ.
AUTONOMI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
AUTONOMI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.02868 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Autonomi හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
AUTONOMI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 3.92M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
AUTONOMI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
AUTONOMI හි සංසරණ සැපයුම 136.64M USD වේ.
AUTONOMI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.35756319057761676 USD ක ATH මිලක් AUTONOMI අත්කර ගති.
AUTONOMI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.027318315086072017 USD ක ATL මිලක් AUTONOMI අත්කර ගති.
AUTONOMI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
AUTONOMI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 86.40K USD වේ.
මේ වසර තුලදී AUTONOMI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව AUTONOMI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා AUTONOMI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:45:19 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

AUTONOMI-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

AUTONOMI
AUTONOMI
USD
USD

1 AUTONOMI = 0.02868 USD

AUTONOMI වෙළඳාම

AUTONOMI/USDT
$0.02868
$0.02868
+0.66%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

