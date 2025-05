Aurora (AURORA) යනු කුමක්ද

Aurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users.

MEXC වෙතින් Aurora ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Aurora ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AURORA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Aurora ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Aurora මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Aurora මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Aurora,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AURORA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Auroraමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Aurora මිල ඉතිහාසය

AURORAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AURORAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Aurora මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Aurora (AURORA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Aurora මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Aurora MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AURORA දේශීය මුදල් වෙත

1AURORA සිට VNDවෙත ₫ 2,419.48476 1AURORA සිට AUDවෙත A$ 0.146258 1AURORA සිට GBPවෙත £ 0.07077 1AURORA සිට EURවෙත € 0.0839804 1AURORA සිට USDවෙත $ 0.09436 1AURORA සිට MYRවෙත RM 0.4038608 1AURORA සිට TRYවෙත ₺ 3.6526756 1AURORA සිට JPYවෙත ¥ 13.767124 1AURORA සිට RUBවෙත ₽ 7.591262 1AURORA සිට INRවෙත ₹ 8.0781596 1AURORA සිට IDRවෙත Rp 1,546.8849984 1AURORA සිට KRWවෙත ₩ 131.7869504 1AURORA සිට PHPවෙත ₱ 5.2577392 1AURORA සිට EGPවෙත £E. 4.7302668 1AURORA සිට BRLවෙත R$ 0.5321904 1AURORA සිට CADවෙත C$ 0.1311604 1AURORA සිට BDTවෙත ৳ 11.4430372 1AURORA සිට NGNවෙත ₦ 150.976 1AURORA සිට UAHවෙත ₴ 3.9121656 1AURORA සිට VESවෙත Bs 8.68112 1AURORA සිට PKRවෙත Rs 26.5123292 1AURORA සිට KZTවෙත ₸ 48.1670056 1AURORA සිට THBවෙත ฿ 3.1450188 1AURORA සිට TWDවෙත NT$ 2.8458976 1AURORA සිට AEDවෙත د.إ 0.3463012 1AURORA සිට CHFවෙත Fr 0.0783188 1AURORA සිට HKDවෙත HK$ 0.736008 1AURORA සිට MADවෙත .د.م 0.8803788 1AURORA සිට MXNවෙත $ 1.8296404

Aurora සම්පත්

Aurora පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Aurora පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Aurora (AURORA) හි මිල කීයද? Aurora (AURORA)හි සජීවී මිල 0.09436 USD වේ. Aurora (AURORA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Aurora හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 56.81M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AURORAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.09436 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Aurora (AURORA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Aurora (AURORA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 602.05M USD වේ. Aurora (AURORA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Aurora (AURORA) හි ඉහළම මිල 36.1 USD වේ. Aurora (AURORA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Aurora (AURORA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 64.22K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.