Athene Network (ATN) යනු කුමක්ද

Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach.

MEXC වෙතින් Athene Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Athene Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ATN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Athene Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Athene Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Athene Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Athene Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ATN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Athene Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Athene Network මිල ඉතිහාසය

ATNහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ATNහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Athene Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Athene Network (ATN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Athene Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Athene Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ATN දේශීය මුදල් වෙත

1ATN සිට VNDවෙත ₫ 51,282 1ATN සිට AUDවෙත A$ 0,0031 1ATN සිට GBPවෙත £ 0,0015 1ATN සිට EURවෙත € 0,00178 1ATN සිට USDවෙත $ 0,002 1ATN සිට MYRවෙත RM 0,00856 1ATN සිට TRYවෙත ₺ 0,07754 1ATN සිට JPYවෙත ¥ 0,2923 1ATN සිට RUBවෙත ₽ 0,16074 1ATN සිට INRවෙත ₹ 0,17132 1ATN සිට IDRවෙත Rp 33,33332 1ATN සිට KRWවෙත ₩ 2,79328 1ATN සිට PHPවෙත ₱ 0,11152 1ATN සිට EGPවෙත £E. 0,1008 1ATN සිට BRLවෙත R$ 0,01126 1ATN සිට CADවෙත C$ 0,00278 1ATN සිට BDTවෙත ৳ 0,24254 1ATN සිට NGNවෙත ₦ 3,2 1ATN සිට UAHවෙත ₴ 0,08292 1ATN සිට VESවෙත Bs 0,184 1ATN සිට PKRවෙත Rs 0,56194 1ATN සිට KZTවෙත ₸ 1,02092 1ATN සිට THBවෙත ฿ 0,06678 1ATN සිට TWDවෙත NT$ 0,0604 1ATN සිට AEDවෙත د.إ 0,00734 1ATN සිට CHFවෙත Fr 0,00168 1ATN සිට HKDවෙත HK$ 0,0156 1ATN සිට MADවෙත .د.م 0,01866 1ATN සිට MXNවෙත $ 0,03876

Athene Network සම්පත්

Athene Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න: