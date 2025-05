ASTAR (ASTR) යනු කුමක්ද

Astar Network is the #1 TVL Smart Contract Hub for WASM + EVM on Polkadot. Since winning its Parachain auction in January 2022, Astar Network has become the top Parachain in the Polkadot ecosystem in Total Value Locked and most Ethereum assets transferred over. Astar Network is the leading smart contract hub that connects the Polkadot ecosystem to Ethereum, Cosmos, and all major layer 1 blockchains. Astar Network supports dApps using multiple virtual machines—namely WASM and EVM—and offers the best technology solutions and financial incentives via its Build2Earn and Astar Incubation Program for Web3 developers to build on top of a secure, scalable, and interoperable blockchain.

MEXC වෙතින් ASTAR ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ASTAR ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ASTR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ASTAR ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ASTAR මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ASTAR මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ASTAR,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ASTR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ASTARමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ASTAR මිල ඉතිහාසය

ASTRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ASTRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ASTAR මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ASTAR (ASTR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ASTAR මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ASTAR MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ASTR දේශීය මුදල් වෙත

1ASTR සිට VNDවෙත ₫ 829.48635 1ASTR සිට AUDවෙත A$ 0.0501425 1ASTR සිට GBPවෙත £ 0.0242625 1ASTR සිට EURවෙත € 0.0287915 1ASTR සිට USDවෙත $ 0.03235 1ASTR සිට MYRවෙත RM 0.138458 1ASTR සිට TRYවෙත ₺ 1.2542095 1ASTR සිට JPYවෙත ¥ 4.7279525 1ASTR සිට RUBවෙත ₽ 2.5999695 1ASTR සිට INRවෙත ₹ 2.771101 1ASTR සිට IDRවෙත Rp 539.166451 1ASTR සිට KRWවෙත ₩ 45.181304 1ASTR සිට PHPවෙත ₱ 1.803836 1ASTR සිට EGPවෙත £E. 1.63044 1ASTR සිට BRLවෙත R$ 0.1821305 1ASTR සිට CADවෙත C$ 0.0449665 1ASTR සිට BDTවෙත ৳ 3.9230845 1ASTR සිට NGNවෙත ₦ 51.76 1ASTR සිට UAHවෙත ₴ 1.341231 1ASTR සිට VESවෙත Bs 2.9762 1ASTR සිට PKRවෙත Rs 9.0893795 1ASTR සිට KZTවෙත ₸ 16.513381 1ASTR සිට THBවෙත ฿ 1.0801665 1ASTR සිට TWDවෙත NT$ 0.97697 1ASTR සිට AEDවෙත د.إ 0.1187245 1ASTR සිට CHFවෙත Fr 0.027174 1ASTR සිට HKDවෙත HK$ 0.25233 1ASTR සිට MADවෙත .د.م 0.3018255 1ASTR සිට MXNවෙත $ 0.626943

ASTAR සම්පත්

ASTAR පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ASTAR පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ASTAR (ASTR) හි මිල කීයද? ASTAR (ASTR)හි සජීවී මිල 0.03235 USD වේ. ASTAR (ASTR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ASTAR හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 247.70M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ASTRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.03235 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ASTAR (ASTR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ASTAR (ASTR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 7.66B USD වේ. ASTAR (ASTR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ASTAR (ASTR) හි ඉහළම මිල 0.2649 USD වේ. ASTAR (ASTR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ASTAR (ASTR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 842.18K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.