සජීවී Aster Inu සඳහා අද මිල 0.000201 USD කි. ASTERINU සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ASTERINU මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ASTERINU ගැන වැඩි විස්තර

ASTERINU මිල තොරතුරු

ASTERINU යනු කුමක්ද

ASTERINU නිල වෙබ් අඩවිය

ASTERINU ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ASTERINU මිල පුරෝකථනය

ASTERINU ඉතිහාසය

ASTERINU මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

ASTERINU-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

ASTERINU තත්කාල ගනුදෙනු

Aster Inu ලාංඡනය

Aster Inu මිල(ASTERINU)

1 ASTERINU සිට USD සජීවී මිල:

$0.000201
$0.000201$0.000201
+2.55%1D
USD
Aster Inu (ASTERINU) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:07:54 (UTC+8)

Aster Inu (ASTERINU) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00019
$ 0.00019$ 0.00019
පැය 24 පහළ
$ 0.000219
$ 0.000219$ 0.000219
24H ඉහළ

$ 0.00019
$ 0.00019$ 0.00019

$ 0.000219
$ 0.000219$ 0.000219

$ 0.008002267526781424
$ 0.008002267526781424$ 0.008002267526781424

$ 0.000193753256266716
$ 0.000193753256266716$ 0.000193753256266716

0.00%

+2.55%

-26.38%

-26.38%

Aster Inu (ASTERINU) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.000201. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00019 ක අවම අගයක් සහ $ 0.000219 ක උපරිම අගයක් අතර ASTERINU වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ASTERINUහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.008002267526781424 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.000193753256266716 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ASTERINU පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, +2.55% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -26.38% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Aster Inu (ASTERINU) වෙළඳපල තොරතුරු

No.2845

$ 198.99K
$ 198.99K$ 198.99K

$ 4.08K
$ 4.08K$ 4.08K

$ 201.00K
$ 201.00K$ 201.00K

990.00M
990.00M 990.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

98.99%

BSC

Aster Inu හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 198.99K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 4.08K වේ. මුළු සැපයුම 990.00M සමඟින් ASTERINU හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 201.00K කි.

Aster Inu (ASTERINU) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Aster Inuහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.000005+2.55%
දින 30 යි$ -0.000919-82.06%
දින 60 යි$ -0.001299-86.60%
දින 90 යි$ -0.001299-86.60%
Aster Inu අද මිල වෙනස

අද, ASTERINU එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.000005 (+2.55%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Aster Inu දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.000919 (-82.06%) කින් ඉහළ ගියේය.

Aster Inu දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, ASTERINU එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.001299 (-86.60%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Aster Inu දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.001299 (-86.60%), කින් චලනය විය.

Aster Inu (ASTERINU) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Aster Inu මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Aster Inu (ASTERINU) යනු කුමක්ද

The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture.

MEXC වෙතින් Aster Inu ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Aster Inu ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ASTERINU ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Aster Inu ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Aster Inu මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Aster Inu මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Aster Inu (ASTERINU) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Aster Inu (ASTERINU) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Aster Inu සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Aster Inu මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Aster Inu (ASTERINU) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Aster InuASTERINU හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ASTERINU ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Aster Inu (ASTERINU) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Aster Inu මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Aster Inu MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ASTERINU දේශීය මුදල් වෙත

Aster Inu සම්පත්

Aster Inu පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Aster Inu වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Aster Inu පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Aster Inu (ASTERINU) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ASTERINU හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.000201 USD වේ.
ASTERINU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ASTERINU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.000201 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Aster Inu හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ASTERINU සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 198.99K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ASTERINU හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ASTERINU හි සංසරණ සැපයුම 990.00M USD වේ.
ASTERINU හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.008002267526781424 USD ක ATH මිලක් ASTERINU අත්කර ගති.
ASTERINU හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.000193753256266716 USD ක ATL මිලක් ASTERINU අත්කර ගති.
ASTERINU හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ASTERINU සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 4.08K USD වේ.
මේ වසර තුලදී ASTERINU වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ASTERINU මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ASTERINU මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:07:54 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

ASTERINU-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

ASTERINU
ASTERINU
USD
USD

1 ASTERINU = 0.000201 USD

ASTERINU වෙළඳාම

ASTERINU/USDT
$0.000201
$0.000201$0.000201
+2.55%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

