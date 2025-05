ASSCOIN (ASSCOIN) යනු කුමක්ද

AssCoin is a humorous memecoin created by the developers of FartCoin, with viral potential. With its funny name and light-hearted community vibe, AssCoin has become an entertainment-driven token in the cryptocurrency world. It doesn’t serve any real financial purpose but relies on social media and community involvement to drive its value, representing a part of the meme coin culture.

MEXC වෙතින් ASSCOIN ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ASSCOIN ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ASSCOIN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ASSCOIN ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ASSCOIN මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ASSCOIN මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ASSCOIN,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ASSCOIN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ASSCOINමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ASSCOIN මිල ඉතිහාසය

ASSCOINහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ASSCOINහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ASSCOIN මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ASSCOIN (ASSCOIN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ASSCOIN මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ASSCOIN MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1ASSCOIN සිට VNDවෙත ₫ 11.9769111 1ASSCOIN සිට AUDවෙත A$ 0.000724005 1ASSCOIN සිට GBPවෙත £ 0.000350325 1ASSCOIN සිට EURවෙත € 0.000415719 1ASSCOIN සිට USDවෙත $ 0.0004671 1ASSCOIN සිට MYRවෙත RM 0.001999188 1ASSCOIN සිට TRYවෙත ₺ 0.018081441 1ASSCOIN සිට JPYවෙත ¥ 0.068117193 1ASSCOIN සිට RUBවෙත ₽ 0.037578195 1ASSCOIN සිට INRවෙත ₹ 0.03998376 1ASSCOIN සිට IDRවෙත Rp 7.657375824 1ASSCOIN සිට KRWවෙත ₩ 0.652370544 1ASSCOIN සිට PHPවෙත ₱ 0.026026812 1ASSCOIN සිට EGPවෙත £E. 0.023415723 1ASSCOIN සිට BRLවෙත R$ 0.002634444 1ASSCOIN සිට CADවෙත C$ 0.000649269 1ASSCOIN සිට BDTවෙත ৳ 0.056645217 1ASSCOIN සිට NGNවෙත ₦ 0.74736 1ASSCOIN සිට UAHවෙත ₴ 0.019365966 1ASSCOIN සිට VESවෙත Bs 0.0429732 1ASSCOIN සිට PKRවෙත Rs 0.131241087 1ASSCOIN සිට KZTවෙත ₸ 0.238435866 1ASSCOIN සිට THBවෙත ฿ 0.015568443 1ASSCOIN සිට TWDවෙත NT$ 0.014087736 1ASSCOIN සිට AEDවෙත د.إ 0.001714257 1ASSCOIN සිට CHFවෙත Fr 0.000387693 1ASSCOIN සිට HKDවෙත HK$ 0.00364338 1ASSCOIN සිට MADවෙත .د.م 0.004358043 1ASSCOIN සිට MXNවෙත $ 0.009057069

ASSCOIN පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ASSCOIN පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ASSCOIN (ASSCOIN) හි මිල කීයද? ASSCOIN (ASSCOIN)හි සජීවී මිල 0.0004671 USD වේ. ASSCOIN (ASSCOIN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ASSCOIN හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ASSCOINහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0004671 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ASSCOIN (ASSCOIN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ASSCOIN (ASSCOIN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. ASSCOIN (ASSCOIN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ASSCOIN (ASSCOIN) හි ඉහළම මිල 0.020596 USD වේ. ASSCOIN (ASSCOIN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ASSCOIN (ASSCOIN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 56.27K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

