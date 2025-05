ASSAI (ASSAI) යනු කුමක්ද

ASSAI, the first tokenized AI trading agent, is revolutionizing crypto trading and analytics. Built on the powerful Assisterr platform, ASSAI showcases Solana’s potential as the ultimate agent-friendly network for decentralized AI innovation.

MEXC වෙතින් ASSAI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ASSAI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ASSAI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ASSAI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ASSAI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ASSAI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ASSAI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ASSAI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ASSAIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ASSAI මිල ඉතිහාසය

ASSAIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ASSAIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ASSAI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ASSAI (ASSAI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ASSAI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ASSAI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ASSAI දේශීය මුදල් වෙත

1ASSAI සිට VNDවෙත ₫ 10.6615278 1ASSAI සිට AUDවෙත A$ 0.00064449 1ASSAI සිට GBPවෙත £ 0.00031185 1ASSAI සිට EURවෙත € 0.000370062 1ASSAI සිට USDවෙත $ 0.0004158 1ASSAI සිට MYRවෙත RM 0.001779624 1ASSAI සිට TRYවෙත ₺ 0.016095618 1ASSAI සිට JPYවෙත ¥ 0.060636114 1ASSAI සිට RUBවෙත ₽ 0.03345111 1ASSAI සිට INRවෙත ₹ 0.03559248 1ASSAI සිට IDRවෙත Rp 6.816392352 1ASSAI සිට KRWවෙත ₩ 0.580722912 1ASSAI සිට PHPවෙත ₱ 0.023168376 1ASSAI සිට EGPවෙත £E. 0.020844054 1ASSAI සිට BRLවෙත R$ 0.002345112 1ASSAI සිට CADවෙත C$ 0.000577962 1ASSAI සිට BDTවෙත ৳ 0.050424066 1ASSAI සිට NGNවෙත ₦ 0.66528 1ASSAI සිට UAHවෙත ₴ 0.017239068 1ASSAI සිට VESවෙත Bs 0.0382536 1ASSAI සිට PKRවෙත Rs 0.116827326 1ASSAI සිට KZTවෙත ₸ 0.212249268 1ASSAI සිට THBවෙත ฿ 0.013858614 1ASSAI සිට TWDවෙත NT$ 0.012540528 1ASSAI සිට AEDවෙත د.إ 0.001525986 1ASSAI සිට CHFවෙත Fr 0.000345114 1ASSAI සිට HKDවෙත HK$ 0.00324324 1ASSAI සිට MADවෙත .د.م 0.003879414 1ASSAI සිට MXNවෙත $ 0.008062362

ASSAI සම්පත්

ASSAI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ASSAI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ASSAI (ASSAI) හි මිල කීයද? ASSAI (ASSAI)හි සජීවී මිල 0.0004158 USD වේ. ASSAI (ASSAI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ASSAI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ASSAIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0004158 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ASSAI (ASSAI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ASSAI (ASSAI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. ASSAI (ASSAI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ASSAI (ASSAI) හි ඉහළම මිල 0.03465 USD වේ. ASSAI (ASSAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ASSAI (ASSAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 7.41K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.