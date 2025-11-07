හුවමාරුවDEX+
සජීවී ASML Holding NV සඳහා අද මිල 1027.06 USD කි. ASMLON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ASMLON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ASMLON ගැන වැඩි විස්තර

ASMLON මිල තොරතුරු

ASMLON යනු කුමක්ද

ASMLON නිල වෙබ් අඩවිය

ASMLON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ASMLON මිල පුරෝකථනය

ASMLON ඉතිහාසය

ASMLON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

ASMLON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

ASMLON තත්කාල ගනුදෙනු

ASML Holding NV ලාංඡනය

ASML Holding NV මිල(ASMLON)

1 ASMLON සිට USD සජීවී මිල:

$1,027.15
$1,027.15$1,027.15
-0.51%1D
USD
ASML Holding NV (ASMLON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:42:04 (UTC+8)

ASML Holding NV (ASMLON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1,021.68
$ 1,021.68$ 1,021.68
පැය 24 පහළ
$ 1,050.95
$ 1,050.95$ 1,050.95
24H ඉහළ

$ 1,021.68
$ 1,021.68$ 1,021.68

$ 1,050.95
$ 1,050.95$ 1,050.95

$ 1,087.8260089245405
$ 1,087.8260089245405$ 1,087.8260089245405

$ 732.0144981577465
$ 732.0144981577465$ 732.0144981577465

-0.37%

-0.51%

-4.75%

-4.75%

ASML Holding NV (ASMLON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 1,027.06. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1,021.68 ක අවම අගයක් සහ $ 1,050.95 ක උපරිම අගයක් අතර ASMLON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ASMLONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1,087.8260089245405 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 732.0144981577465 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ASMLON පසුගිය පැය තුල, -0.37% කින්, පැය 24 තුල, -0.51% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -4.75% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

ASML Holding NV (ASMLON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1907

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 59.01K
$ 59.01K$ 59.01K

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

1.49K
1.49K 1.49K

1,490.96888839
1,490.96888839 1,490.96888839

ETH

ASML Holding NV හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.53M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 59.01K වේ. මුළු සැපයුම 1.49K සමඟින් ASMLON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1490.96888839 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.53M කි.

ASML Holding NV (ASMLON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා ASML Holding NVහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -5.2653-0.51%
දින 30 යි$ +33.13+3.33%
දින 60 යි$ +277.06+36.94%
දින 90 යි$ +277.06+36.94%
ASML Holding NV අද මිල වෙනස

අද, ASMLON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -5.2653 (-0.51%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

ASML Holding NV දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +33.13 (+3.33%) කින් ඉහළ ගියේය.

ASML Holding NV දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, ASMLON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +277.06 (+36.94%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

ASML Holding NV දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +277.06 (+36.94%), කින් චලනය විය.

ASML Holding NV (ASMLON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් ASML Holding NV මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

ASML Holding NV (ASMLON) යනු කුමක්ද

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MEXC වෙතින් ASML Holding NV ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ASML Holding NV ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ASMLON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ASML Holding NV ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ASML Holding NV මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ASML Holding NV මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ ASML Holding NV (ASMLON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ ASML Holding NV (ASMLON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? ASML Holding NV සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් ASML Holding NV මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ASML Holding NV (ASMLON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ASML Holding NVASMLON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ASMLON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

ASML Holding NV (ASMLON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ASML Holding NV මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ASML Holding NV MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ASMLON දේශීය මුදල් වෙත

ASML Holding NV සම්පත්

ASML Holding NV පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල ASML Holding NV වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ASML Holding NV පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

ASML Holding NV (ASMLON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ASMLON හි සජීවී මිල, USD වලින් 1,027.06 USD වේ.
ASMLON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ASMLON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1,027.06 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
ASML Holding NV හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ASMLON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.53M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ASMLON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ASMLON හි සංසරණ සැපයුම 1.49K USD වේ.
ASMLON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1,087.8260089245405 USD ක ATH මිලක් ASMLON අත්කර ගති.
ASMLON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
732.0144981577465 USD ක ATL මිලක් ASMLON අත්කර ගති.
ASMLON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ASMLON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 59.01K USD වේ.
මේ වසර තුලදී ASMLON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ASMLON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ASMLON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
ASML Holding NV (ASMLON) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

ASMLON-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

ASMLON
ASMLON
USD
USD

1 ASMLON = 1,027.06 USD

ASMLON වෙළඳාම

ASMLON/USDT
$1,027.15
$1,027.15$1,027.15
-0.52%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

