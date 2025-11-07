හුවමාරුවDEX+
සජීවී Arm Holdings PLC සඳහා අද මිල 158.41 USD කි. ARMON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ARMON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ARMON ගැන වැඩි විස්තර

ARMON මිල තොරතුරු

ARMON යනු කුමක්ද

ARMON නිල වෙබ් අඩවිය

ARMON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ARMON මිල පුරෝකථනය

ARMON ඉතිහාසය

ARMON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

ARMON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

ARMON තත්කාල ගනුදෙනු

Arm Holdings PLC ලාංඡනය

Arm Holdings PLC මිල(ARMON)

1 ARMON සිට USD සජීවී මිල:

$158.41
+1.52%1D
USD
Arm Holdings PLC (ARMON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:45:04 (UTC+8)

Arm Holdings PLC (ARMON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 155.33
පැය 24 පහළ
$ 170.07
24H ඉහළ

$ 155.33
$ 170.07
$ 191.8179294374928
$ 130.83952449123566
+0.64%

+1.52%

-6.07%

-6.07%

Arm Holdings PLC (ARMON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 158.41. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 155.33 ක අවම අගයක් සහ $ 170.07 ක උපරිම අගයක් අතර ARMON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ARMONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 191.8179294374928 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 130.83952449123566 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ARMON පසුගිය පැය තුල, +0.64% කින්, පැය 24 තුල, +1.52% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -6.07% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Arm Holdings PLC (ARMON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.2182

$ 877.56K
$ 62.61K
$ 877.56K
5.54K
5,539.80210623
ETH

Arm Holdings PLC හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 877.56K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 62.61K වේ. මුළු සැපයුම 5.54K සමඟින් ARMON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 5539.80210623 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 877.56K කි.

Arm Holdings PLC (ARMON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Arm Holdings PLCහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +2.3718+1.52%
දින 30 යි$ -1.79-1.12%
දින 60 යි$ +58.41+58.41%
දින 90 යි$ +58.41+58.41%
Arm Holdings PLC අද මිල වෙනස

අද, ARMON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +2.3718 (+1.52%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Arm Holdings PLC දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -1.79 (-1.12%) කින් ඉහළ ගියේය.

Arm Holdings PLC දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, ARMON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +58.41 (+58.41%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Arm Holdings PLC දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +58.41 (+58.41%), කින් චලනය විය.

Arm Holdings PLC (ARMON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Arm Holdings PLC මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Arm Holdings PLC (ARMON) යනු කුමක්ද

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MEXC වෙතින් Arm Holdings PLC ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Arm Holdings PLC ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ARMON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Arm Holdings PLC ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Arm Holdings PLC මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Arm Holdings PLC මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Arm Holdings PLC (ARMON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Arm Holdings PLC (ARMON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Arm Holdings PLC සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Arm Holdings PLC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Arm Holdings PLC (ARMON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Arm Holdings PLCARMON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ARMON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Arm Holdings PLC (ARMON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Arm Holdings PLC මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Arm Holdings PLC MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ARMON දේශීය මුදල් වෙත

1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට VND
4,168,559.15
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට AUD
A$243.9514
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට GBP
120.3916
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට EUR
136.2326
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට USD
$158.41
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට MYR
RM660.5697
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට TRY
6,684.902
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට JPY
¥24,236.73
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට ARS
ARS$229,911.5217
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට RUB
12,869.2284
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට INR
14,050.967
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට IDR
Rp2,640,165.6106
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට PHP
9,368.3674
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට EGP
￡E.7,492.793
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට BRL
R$847.4935
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට CAD
C$223.3581
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට BDT
19,300.6744
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට NGN
227,600.3198
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට COP
$606,933.6581
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට ZAR
R.2,753.1658
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට UAH
6,654.8041
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට TZS
T.Sh.389,213.37
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට VES
Bs36,117.48
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට CLP
$149,380.63
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට PKR
Rs44,483.1121
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට KZT
83,241.2868
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට THB
฿5,127.7317
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට TWD
NT$4,904.3736
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට AED
د.إ581.3647
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට CHF
Fr126.728
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට HKD
HK$1,230.8457
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට AMD
֏60,575.984
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට MAD
.د.م1,477.9653
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට MXN
$2,940.0896
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට SAR
ريال594.0375
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට ETB
Br24,377.7149
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට KES
KSh20,464.9879
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට JOD
د.أ112.31269
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට PLN
582.9488
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට RON
лв697.004
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට SEK
kr1,517.5678
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට BGN
лв267.7129
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට HUF
Ft53,049.9249
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට CZK
3,342.451
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට KWD
د.ك48.47346
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට ILS
518.0007
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට BOB
Bs1,093.029
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට AZN
269.297
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට TJS
SM1,460.5402
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට GEL
429.2911
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට AOA
Kz145,197.0219
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට BHD
.د.ب59.72057
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට BMD
$158.41
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට DKK
kr1,024.9127
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට HNL
L4,172.5194
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට MUR
7,271.019
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට NAD
$2,748.4135
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට NOK
kr1,615.782
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට NZD
$280.3857
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට PAB
B/.158.41
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට PGK
K665.322
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට QAR
ر.ق576.6124
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට RSD
дин.16,092.8719
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට UZS
soʻm1,885,833.0316
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට ALL
L13,266.8375
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට ANG
ƒ283.5539
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට AWG
ƒ285.138
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට BBD
$316.82
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට BAM
KM267.7129
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට BIF
Fr465,883.81
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට BND
$205.933
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට BSD
$158.41
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට JMD
$25,369.3615
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට KHR
638,748.7225
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට KMF
Fr66,532.2
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට LAK
3,443,695.5833
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට LKR
රු48,235.845
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට MDL
L2,707.2269
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට MGA
Ar713,557.845
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට MOP
P1,265.6959
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට MVR
2,439.514
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට MWK
MK274,065.141
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට MZN
MT10,130.3195
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට NPR
रु22,446.697
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට PYG
1,123,443.72
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට RWF
Fr229,536.09
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට SBD
$1,303.7143
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට SCR
2,353.9726
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට SRD
$6,098.785
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට SVC
$1,382.9193
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට SZL
L2,745.2453
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට TMT
m556.0191
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට TND
د.ت467.3095
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට TTD
$1,070.8516
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට UGX
Sh553,801.36
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට XAF
Fr89,976.88
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට XCD
$427.707
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට XOF
Fr89,976.88
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට XPF
Fr16,316.23
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට BWP
P2,127.4463
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට BZD
$316.82
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට CVE
$15,182.0144
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට DJF
Fr28,038.57
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට DOP
$10,187.3471
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට DZD
د.ج20,669.3368
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට FJD
$361.1748
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට GNF
Fr1,377,374.95
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට GTQ
Q1,213.4206
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට GYD
$33,133.0356
1 Arm Holdings PLC(ARMON) සිට ISK
kr19,959.66

Arm Holdings PLC සම්පත්

Arm Holdings PLC පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Arm Holdings PLC වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Arm Holdings PLC පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Arm Holdings PLC (ARMON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ARMON හි සජීවී මිල, USD වලින් 158.41 USD වේ.
ARMON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ARMON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 158.41 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Arm Holdings PLC හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ARMON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 877.56K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ARMON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ARMON හි සංසරණ සැපයුම 5.54K USD වේ.
ARMON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
191.8179294374928 USD ක ATH මිලක් ARMON අත්කර ගති.
ARMON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
130.83952449123566 USD ක ATL මිලක් ARMON අත්කර ගති.
ARMON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ARMON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 62.61K USD වේ.
මේ වසර තුලදී ARMON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ARMON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ARMON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:45:04 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

ARMON-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

ARMON
ARMON
USD
USD

1 ARMON = 158.41 USD

ARMON වෙළඳාම

ARMON/USDT
$158.41
$158.41$158.41
+1.41%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

