Arm Holdings PLC (ARMON) තත්ය කාලීන මිල $ 158.41. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 155.33 ක අවම අගයක් සහ $ 170.07 ක උපරිම අගයක් අතර ARMON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ARMONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 191.8179294374928 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 130.83952449123566 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ARMON පසුගිය පැය තුල, +0.64% කින්, පැය 24 තුල, +1.52% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -6.07% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Arm Holdings PLC හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 877.56K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 62.61K වේ. මුළු සැපයුම 5.54K සමඟින් ARMON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 5539.80210623 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 877.56K කි.
අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Arm Holdings PLCහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +2.3718
|+1.52%
|දින 30 යි
|$ -1.79
|-1.12%
|දින 60 යි
|$ +58.41
|+58.41%
|දින 90 යි
|$ +58.41
|+58.41%
අද, ARMON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +2.3718 (+1.52%) ක වෙනසක් වාර්තා කර ඇත.
පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -1.79 (-1.12%) කින් ඉහළ ගියේය.
දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, ARMON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +58.41 (+58.41%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.
දින 90 ප්රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +58.41 (+58.41%), කින් චලනය විය.
Arm Holdings PLC (ARMON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්යද?
දැන් Arm Holdings PLC මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.
හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Arm Holdings PLC (ARMON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Arm Holdings PLC (ARMON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Arm Holdings PLC සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.
දැන් Arm Holdings PLC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!
Arm Holdings PLCARMON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ARMON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
