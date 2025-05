Ark (ARKT) යනු කුමක්ද

Meta Survival is a semi-open world metaverse. Our vision is to revolutionize the future of gaming by creating a social-economic ecosystem where players can engage in various activities, including racing, running, using vehicles, improving minecarts, betting on races, acquiring properties, and more.

MEXC වෙතින් Ark ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Ark ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ARKT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Ark ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Ark මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Ark මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Ark,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ARKT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Arkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Ark මිල ඉතිහාසය

ARKTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ARKTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Ark මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Ark (ARKT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Ark මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Ark MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ARKT දේශීය මුදල් වෙත

1ARKT සිට VNDවෙත ₫ 13.33332 1ARKT සිට AUDවෙත A$ 0.000806 1ARKT සිට GBPවෙත £ 0.00039 1ARKT සිට EURවෙත € 0.0004628 1ARKT සිට USDවෙත $ 0.00052 1ARKT සිට MYRවෙත RM 0.0022256 1ARKT සිට TRYවෙත ₺ 0.0201604 1ARKT සිට JPYවෙත ¥ 0.075998 1ARKT සිට RUBවෙත ₽ 0.0417924 1ARKT සිට INRවෙත ₹ 0.0445432 1ARKT සිට IDRවෙත Rp 8.6666632 1ARKT සිට KRWවෙත ₩ 0.7262528 1ARKT සිට PHPවෙත ₱ 0.0289952 1ARKT සිට EGPවෙත £E. 0.026208 1ARKT සිට BRLවෙත R$ 0.0029276 1ARKT සිට CADවෙත C$ 0.0007228 1ARKT සිට BDTවෙත ৳ 0.0630604 1ARKT සිට NGNවෙත ₦ 0.832 1ARKT සිට UAHවෙත ₴ 0.0215592 1ARKT සිට VESවෙත Bs 0.04784 1ARKT සිට PKRවෙත Rs 0.1461044 1ARKT සිට KZTවෙත ₸ 0.2654392 1ARKT සිට THBවෙත ฿ 0.0173628 1ARKT සිට TWDවෙත NT$ 0.015704 1ARKT සිට AEDවෙත د.إ 0.0019084 1ARKT සිට CHFවෙත Fr 0.0004368 1ARKT සිට HKDවෙත HK$ 0.004056 1ARKT සිට MADවෙත .د.م 0.0048516 1ARKT සිට MXNවෙත $ 0.0100776

Ark සම්පත්

Ark පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ark පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Ark (ARKT) හි මිල කීයද? Ark (ARKT)හි සජීවී මිල 0.00052 USD වේ. Ark (ARKT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Ark හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ARKTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00052 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Ark (ARKT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Ark (ARKT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Ark (ARKT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Ark (ARKT) හි ඉහළම මිල 0.22 USD වේ. Ark (ARKT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Ark (ARKT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 55.61 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

