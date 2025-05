ARK (ARK) යනු කුමක්ද

ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages.

ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages.

MEXC වෙතින් ARK ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



ARK මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ARK,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ARK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ARKමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ARK මිල ඉතිහාසය

ARKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ARKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ARK මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ARK (ARK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ARK මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ARK MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ARK දේශීය මුදල් වෙත

1ARK සිට VNDවෙත ₫ 11,087.1684 1ARK සිට AUDවෙත A$ 0.67022 1ARK සිට GBPවෙත £ 0.3243 1ARK සිට EURවෙත € 0.384836 1ARK සිට USDවෙත $ 0.4324 1ARK සිට MYRවෙත RM 1.850672 1ARK සිට TRYවෙත ₺ 16.742528 1ARK සිට JPYවෙත ¥ 63.056892 1ARK සිට RUBවෙත ₽ 34.78658 1ARK සිට INRවෙත ₹ 37.01344 1ARK සිට IDRවෙත Rp 7,088.523456 1ARK සිට KRWවෙත ₩ 603.907136 1ARK සිට PHPවෙත ₱ 24.093328 1ARK සිට EGPවෙත £E. 21.676212 1ARK සිට BRLවෙත R$ 2.438736 1ARK සිට CADවෙත C$ 0.601036 1ARK සිට BDTවෙත ৳ 52.437148 1ARK සිට NGNවෙත ₦ 691.84 1ARK සිට UAHවෙත ₴ 17.927304 1ARK සිට VESවෙත Bs 39.7808 1ARK සිට PKRවෙත Rs 121.491428 1ARK සිට KZTවෙත ₸ 220.722904 1ARK සිට THBවෙත ฿ 14.411892 1ARK සිට TWDවෙත NT$ 13.041184 1ARK සිට AEDවෙත د.إ 1.586908 1ARK සිට CHFවෙත Fr 0.358892 1ARK සිට HKDවෙත HK$ 3.37272 1ARK සිට MADවෙත .د.م 4.034292 1ARK සිට MXNවෙත $ 8.384236

ARK සම්පත්

ARK පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ARK පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ARK (ARK) හි මිල කීයද? ARK (ARK)හි සජීවී මිල 0.4324 USD වේ. ARK (ARK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ARK හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 81.57M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ARKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.4324 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ARK (ARK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ARK (ARK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 188.65M USD වේ. ARK (ARK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ARK (ARK) හි ඉහළම මිල 1.9671 USD වේ. ARK (ARK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ARK (ARK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 760.83K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

