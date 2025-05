API3 (API3) යනු කුමක්ද

Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds.

API3 මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ API3,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. API3 හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ API3මිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

API3 මිල ඉතිහාසය

API3හි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් API3හි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ API3 මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

API3 (API3) මිලදී ගන්නා ආකාරය

API3 මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් API3 MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

API3 දේශීය මුදල් වෙත

1API3 සිට VNDවෙත ₫ 21,946.1319 1API3 සිට AUDවෙත A$ 1.326645 1API3 සිට GBPවෙත £ 0.641925 1API3 සිට EURවෙත € 0.761751 1API3 සිට USDවෙත $ 0.8559 1API3 සිට MYRවෙත RM 3.663252 1API3 සිට TRYවෙත ₺ 33.140448 1API3 සිට JPYවෙත ¥ 124.781661 1API3 සිට RUBවෙත ₽ 68.771565 1API3 සිට INRවෙත ₹ 73.26504 1API3 සිට IDRවෙත Rp 14,031.145296 1API3 සිට KRWවෙත ₩ 1,195.384176 1API3 සිට PHPවෙත ₱ 47.690748 1API3 සිට EGPවෙත £E. 42.923385 1API3 සිට BRLවෙත R$ 4.827276 1API3 සිට CADවෙත C$ 1.189701 1API3 සිට BDTවෙත ৳ 103.794993 1API3 සිට NGNවෙත ₦ 1,369.44 1API3 සිට UAHවෙත ₴ 35.485614 1API3 සිට VESවෙත Bs 78.7428 1API3 සිට PKRවෙත Rs 240.482223 1API3 සිට KZTවෙත ₸ 436.902714 1API3 සිට THBවෙත ฿ 28.527147 1API3 සිට TWDවෙත NT$ 25.822503 1API3 සිට AEDවෙත د.إ 3.141153 1API3 සිට CHFවෙත Fr 0.710397 1API3 සිට HKDවෙත HK$ 6.684579 1API3 සිට MADවෙත .د.م 7.985547 1API3 සිට MXNවෙත $ 16.595901

API3 සම්පත්

API3 පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: API3 පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද API3 (API3) හි මිල කීයද? API3 (API3)හි සජීවී මිල 0.8559 USD වේ. API3 (API3) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? API3 හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 73.97M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ API3හි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.8559 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. API3 (API3) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? API3 (API3) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 86.42M USD වේ. API3 (API3) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, API3 (API3) හි ඉහළම මිල 10.424 USD වේ. API3 (API3) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? API3 (API3) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.07M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

