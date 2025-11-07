හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
සජීවී America Party සඳහා අද මිල 0.0006463 USD කි. APETH සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි APETH මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී America Party සඳහා අද මිල 0.0006463 USD කි. APETH සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි APETH මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

APETH ගැන වැඩි විස්තර

APETH මිල තොරතුරු

APETH යනු කුමක්ද

APETH නිල වෙබ් අඩවිය

APETH ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

APETH මිල පුරෝකථනය

APETH ඉතිහාසය

APETH මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

APETH-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

APETH තත්කාල ගනුදෙනු

APETH USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

America Party ලාංඡනය

America Party මිල(APETH)

1 APETH සිට USD සජීවී මිල:

$0.0006463
-0.04%1D
USD
America Party (APETH) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:07:25 (UTC+8)

America Party (APETH) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0006405
පැය 24 පහළ
$ 0.0006479
24H ඉහළ

$ 0.0006405
$ 0.0006479
$ 0.041828596012183014
$ 0.000003393228455216
+0.06%

-0.04%

-18.85%

-18.85%

America Party (APETH) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.0006463. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0006405 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0006479 ක උපරිම අගයක් අතර APETH වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. APETHහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.041828596012183014 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.000003393228455216 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව APETH පසුගිය පැය තුල, +0.06% කින්, පැය 24 තුල, -0.04% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.85% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

America Party (APETH) වෙළඳපල තොරතුරු

No.2344

$ 646.30K
$ 55.45K
$ 646.30K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

ETH

America Party හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 646.30K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 55.45K වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් APETH හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 646.30K කි.

America Party (APETH) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා America Partyහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000000259-0.04%
දින 30 යි$ -0.0004777-42.50%
දින 60 යි$ -0.0017817-73.39%
දින 90 යි$ -0.0037897-85.44%
America Party අද මිල වෙනස

අද, APETH එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.000000259 (-0.04%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

America Party දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0004777 (-42.50%) කින් ඉහළ ගියේය.

America Party දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, APETH එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.0017817 (-73.39%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

America Party දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.0037897 (-85.44%), කින් චලනය විය.

America Party (APETH) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් America Party මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

America Party (APETH) යනු කුමක්ද

$AP is a meme token themed around the concept of the American Party.

MEXC වෙතින් America Party ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ America Party ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට APETH ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ America Party ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ America Party මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

America Party මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ America Party (APETH) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ America Party (APETH) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? America Party සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් America Party මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

America Party (APETH) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

America PartyAPETH හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් APETH ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

America Party (APETH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

America Party මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් America Party MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

APETH දේශීය මුදල් වෙත

1 America Party(APETH) සිට VND
17.0073845
1 America Party(APETH) සිට AUD
A$0.000995302
1 America Party(APETH) සිට GBP
0.000491188
1 America Party(APETH) සිට EUR
0.000555818
1 America Party(APETH) සිට USD
$0.0006463
1 America Party(APETH) සිට MYR
RM0.002695071
1 America Party(APETH) සිට TRY
0.02727386
1 America Party(APETH) සිට JPY
¥0.0988839
1 America Party(APETH) සිට ARS
ARS$0.938020431
1 America Party(APETH) සිට RUB
0.052505412
1 America Party(APETH) සිට INR
0.057333273
1 America Party(APETH) සිට IDR
Rp10.771662358
1 America Party(APETH) සිට PHP
0.03819633
1 America Party(APETH) සිට EGP
￡E.0.030563527
1 America Party(APETH) සිට BRL
R$0.003457705
1 America Party(APETH) සිට CAD
C$0.000911283
1 America Party(APETH) සිට BDT
0.078745192
1 America Party(APETH) සිට NGN
0.928590914
1 America Party(APETH) සිට COP
$2.476240283
1 America Party(APETH) සිට ZAR
R.0.011226231
1 America Party(APETH) සිට UAH
0.027151063
1 America Party(APETH) සිට TZS
T.Sh.1.591869215
1 America Party(APETH) සිට VES
Bs0.1473564
1 America Party(APETH) සිට CLP
$0.6094609
1 America Party(APETH) සිට PKR
Rs0.181487503
1 America Party(APETH) සිට KZT
0.339617724
1 America Party(APETH) සිට THB
฿0.020927194
1 America Party(APETH) සිට TWD
NT$0.020015911
1 America Party(APETH) සිට AED
د.إ0.002371921
1 America Party(APETH) සිට CHF
Fr0.00051704
1 America Party(APETH) සිට HKD
HK$0.005021751
1 America Party(APETH) සිට AMD
֏0.24714512
1 America Party(APETH) සිට MAD
.د.م0.006029979
1 America Party(APETH) සිට MXN
$0.011995328
1 America Party(APETH) සිට SAR
ريال0.002423625
1 America Party(APETH) සිට ETB
Br0.099459107
1 America Party(APETH) සිට KES
KSh0.083495497
1 America Party(APETH) සිට JOD
د.أ0.0004582267
1 America Party(APETH) සිට PLN
0.002378384
1 America Party(APETH) සිට RON
лв0.00284372
1 America Party(APETH) සිට SEK
kr0.006185091
1 America Party(APETH) සිට BGN
лв0.001092247
1 America Party(APETH) සිට HUF
Ft0.216439407
1 America Party(APETH) සිට CZK
0.013643393
1 America Party(APETH) සිට KWD
د.ك0.0001977678
1 America Party(APETH) සිට ILS
0.002106938
1 America Party(APETH) සිට BOB
Bs0.00445947
1 America Party(APETH) සිට AZN
0.00109871
1 America Party(APETH) සිට TJS
SM0.005958886
1 America Party(APETH) සිට GEL
0.001751473
1 America Party(APETH) සිට AOA
Kz0.592392117
1 America Party(APETH) සිට BHD
.د.ب0.0002436551
1 America Party(APETH) සිට BMD
$0.0006463
1 America Party(APETH) සිට DKK
kr0.004181561
1 America Party(APETH) සිට HNL
L0.017023542
1 America Party(APETH) සිට MUR
0.02966517
1 America Party(APETH) සිට NAD
$0.011213305
1 America Party(APETH) සිට NOK
kr0.00659226
1 America Party(APETH) සිට NZD
$0.001143951
1 America Party(APETH) සිට PAB
B/.0.0006463
1 America Party(APETH) සිට PGK
K0.00271446
1 America Party(APETH) සිට QAR
ر.ق0.002352532
1 America Party(APETH) සිට RSD
дин.0.065677006
1 America Party(APETH) සිට UZS
soʻm7.694046388
1 America Party(APETH) සිට ALL
L0.054127625
1 America Party(APETH) සිට ANG
ƒ0.001156877
1 America Party(APETH) සිට AWG
ƒ0.00116334
1 America Party(APETH) සිට BBD
$0.0012926
1 America Party(APETH) සිට BAM
KM0.001092247
1 America Party(APETH) සිට BIF
Fr1.9007683
1 America Party(APETH) සිට BND
$0.00084019
1 America Party(APETH) සිට BSD
$0.0006463
1 America Party(APETH) සිට JMD
$0.103504945
1 America Party(APETH) සිට KHR
2.606043175
1 America Party(APETH) සිට KMF
Fr0.271446
1 America Party(APETH) සිට LAK
14.049999719
1 America Party(APETH) සිට LKR
රු0.19679835
1 America Party(APETH) සිට MDL
L0.011045267
1 America Party(APETH) සිට MGA
Ar2.91125835
1 America Party(APETH) සිට MOP
P0.005163937
1 America Party(APETH) සිට MVR
0.00995302
1 America Party(APETH) සිට MWK
MK1.11816363
1 America Party(APETH) සිට MZN
MT0.041330885
1 America Party(APETH) සිට NPR
रु0.09158071
1 America Party(APETH) සිට PYG
4.5835596
1 America Party(APETH) සිට RWF
Fr0.9364887
1 America Party(APETH) සිට SBD
$0.005319049
1 America Party(APETH) සිට SCR
0.009604018
1 America Party(APETH) සිට SRD
$0.02488255
1 America Party(APETH) සිට SVC
$0.005642199
1 America Party(APETH) සිට SZL
L0.011200379
1 America Party(APETH) සිට TMT
m0.002268513
1 America Party(APETH) සිට TND
د.ت0.001906585
1 America Party(APETH) සිට TTD
$0.004368988
1 America Party(APETH) සිට UGX
Sh2.2594648
1 America Party(APETH) සිට XAF
Fr0.3670984
1 America Party(APETH) සිට XCD
$0.00174501
1 America Party(APETH) සිට XOF
Fr0.3670984
1 America Party(APETH) සිට XPF
Fr0.0665689
1 America Party(APETH) සිට BWP
P0.008679809
1 America Party(APETH) සිට BZD
$0.0012926
1 America Party(APETH) සිට CVE
$0.061941392
1 America Party(APETH) සිට DJF
Fr0.1143951
1 America Party(APETH) සිට DOP
$0.041563553
1 America Party(APETH) සිට DZD
د.ج0.084316298
1 America Party(APETH) සිට FJD
$0.001473564
1 America Party(APETH) සිට GNF
Fr5.6195785
1 America Party(APETH) සිට GTQ
Q0.004950658
1 America Party(APETH) සිට GYD
$0.135180108
1 America Party(APETH) සිට ISK
kr0.0814338

America Party සම්පත්

America Party පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල America Party වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: America Party පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

America Party (APETH) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද APETH හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0006463 USD වේ.
APETH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
APETH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0006463 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
America Party හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
APETH සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 646.30K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
APETH හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
APETH හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
APETH හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.041828596012183014 USD ක ATH මිලක් APETH අත්කර ගති.
APETH හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.000003393228455216 USD ක ATL මිලක් APETH අත්කර ගති.
APETH හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
APETH සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 55.45K USD වේ.
මේ වසර තුලදී APETH වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව APETH මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා APETH මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:07:25 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

APETH-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

APETH
APETH
USD
USD

1 APETH = 0.0006463 USD

APETH වෙළඳාම

APETH/USDT
$0.0006463
$0.0006463$0.0006463
+0.09%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

