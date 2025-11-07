හුවමාරුවDEX+
සජීවී America Online සඳහා අද මිල 0.005846 USD කි. AOL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AOL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

AOL ගැන වැඩි විස්තර

AOL මිල තොරතුරු

AOL යනු කුමක්ද

AOL ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AOL මිල පුරෝකථනය

AOL ඉතිහාසය

AOL මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

AOL-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

AOL තත්කාල ගනුදෙනු

America Online ලාංඡනය

America Online මිල(AOL)

1 AOL සිට USD සජීවී මිල:

$0.005846
+5.46%1D
USD
America Online (AOL) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:07:11 (UTC+8)

America Online (AOL) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.005195
පැය 24 පහළ
$ 0.006671
24H ඉහළ

$ 0.005195
$ 0.006671
--
--
-0.60%

+5.46%

+33.80%

+33.80%

America Online (AOL) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.005846. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.005195 ක අවම අගයක් සහ $ 0.006671 ක උපරිම අගයක් අතර AOL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AOLහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AOL පසුගිය පැය තුල, -0.60% කින්, පැය 24 තුල, +5.46% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +33.80% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

America Online (AOL) වෙළඳපල තොරතුරු

--
$ 54.32K
$ 54.32K$ 54.32K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

America Online හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 54.32K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් AOL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, -- කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ -- කි.

America Online (AOL) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා America Onlineහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00030267+5.46%
දින 30 යි$ -0.004443-43.19%
දින 60 යි$ -0.008135-58.19%
දින 90 යි$ -0.002927-33.37%
America Online අද මිල වෙනස

අද, AOL එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.00030267 (+5.46%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

America Online දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.004443 (-43.19%) කින් ඉහළ ගියේය.

America Online දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, AOL එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.008135 (-58.19%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

America Online දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.002927 (-33.37%), කින් චලනය විය.

America Online (AOL) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් America Online මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

America Online (AOL) යනු කුමක්ද

AOL is a memecoin within the Solana ecosystem, inspired by “America Online” and paying tribute to nostalgic internet subcultures.

MEXC වෙතින් America Online ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ America Online ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AOL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ America Online ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ America Online මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

America Online මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ America Online (AOL) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ America Online (AOL) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? America Online සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් America Online මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

America Online (AOL) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

America OnlineAOL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AOL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

America Online (AOL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

America Online මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් America Online MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AOL දේශීය මුදල් වෙත

1 America Online(AOL) සිට VND
153.83749
1 America Online(AOL) සිට AUD
A$0.00900284
1 America Online(AOL) සිට GBP
0.00444296
1 America Online(AOL) සිට EUR
0.00502756
1 America Online(AOL) සිට USD
$0.005846
1 America Online(AOL) සිට MYR
RM0.02437782
1 America Online(AOL) සිට TRY
0.2467012
1 America Online(AOL) සිට JPY
¥0.894438
1 America Online(AOL) සිට ARS
ARS$8.48470902
1 America Online(AOL) සිට RUB
0.47492904
1 America Online(AOL) සිට INR
0.51859866
1 America Online(AOL) සිට IDR
Rp97.43329436
1 America Online(AOL) සිට PHP
0.3454986
1 America Online(AOL) සිට EGP
￡E.0.27645734
1 America Online(AOL) සිට BRL
R$0.0312761
1 America Online(AOL) සිට CAD
C$0.00824286
1 America Online(AOL) සිට BDT
0.71227664
1 America Online(AOL) සිට NGN
8.39941588
1 America Online(AOL) සිට COP
$22.39842286
1 America Online(AOL) සිට ZAR
R.0.10154502
1 America Online(AOL) සිට UAH
0.24559046
1 America Online(AOL) සිට TZS
T.Sh.14.3989903
1 America Online(AOL) සිට VES
Bs1.332888
1 America Online(AOL) සිට CLP
$5.512778
1 America Online(AOL) සිට PKR
Rs1.64161526
1 America Online(AOL) සිට KZT
3.07195608
1 America Online(AOL) සිට THB
฿0.18929348
1 America Online(AOL) සිට TWD
NT$0.18105062
1 America Online(AOL) සිට AED
د.إ0.02145482
1 America Online(AOL) සිට CHF
Fr0.0046768
1 America Online(AOL) සිට HKD
HK$0.04542342
1 America Online(AOL) සිට AMD
֏2.2355104
1 America Online(AOL) සිට MAD
.د.م0.05454318
1 America Online(AOL) සිට MXN
$0.10850176
1 America Online(AOL) සිට SAR
ريال0.0219225
1 America Online(AOL) සිට ETB
Br0.89964094
1 America Online(AOL) සිට KES
KSh0.75524474
1 America Online(AOL) සිට JOD
د.أ0.004144814
1 America Online(AOL) සිට PLN
0.02151328
1 America Online(AOL) සිට RON
лв0.0257224
1 America Online(AOL) සිට SEK
kr0.05594622
1 America Online(AOL) සිට BGN
лв0.00987974
1 America Online(AOL) සිට HUF
Ft1.95776694
1 America Online(AOL) සිට CZK
0.12340906
1 America Online(AOL) සිට KWD
د.ك0.001788876
1 America Online(AOL) සිට ILS
0.01905796
1 America Online(AOL) සිට BOB
Bs0.0403374
1 America Online(AOL) සිට AZN
0.0099382
1 America Online(AOL) සිට TJS
SM0.05390012
1 America Online(AOL) සිට GEL
0.01584266
1 America Online(AOL) සිට AOA
Kz5.35838514
1 America Online(AOL) සිට BHD
.د.ب0.002203942
1 America Online(AOL) සිට BMD
$0.005846
1 America Online(AOL) සිට DKK
kr0.03782362
1 America Online(AOL) සිට HNL
L0.15398364
1 America Online(AOL) සිට MUR
0.2683314
1 America Online(AOL) සිට NAD
$0.1014281
1 America Online(AOL) සිට NOK
kr0.0596292
1 America Online(AOL) සිට NZD
$0.01034742
1 America Online(AOL) සිට PAB
B/.0.005846
1 America Online(AOL) සිට PGK
K0.0245532
1 America Online(AOL) සිට QAR
ر.ق0.02127944
1 America Online(AOL) සිට RSD
дин.0.59407052
1 America Online(AOL) සිට UZS
soʻm69.59522696
1 America Online(AOL) සිට ALL
L0.4896025
1 America Online(AOL) සිට ANG
ƒ0.01046434
1 America Online(AOL) සිට AWG
ƒ0.0105228
1 America Online(AOL) සිට BBD
$0.011692
1 America Online(AOL) සිට BAM
KM0.00987974
1 America Online(AOL) සිට BIF
Fr17.193086
1 America Online(AOL) සිට BND
$0.0075998
1 America Online(AOL) සිට BSD
$0.005846
1 America Online(AOL) සිට JMD
$0.9362369
1 America Online(AOL) සිට KHR
23.5725335
1 America Online(AOL) සිට KMF
Fr2.45532
1 America Online(AOL) සිට LAK
127.08695398
1 America Online(AOL) සිට LKR
රු1.780107
1 America Online(AOL) සිට MDL
L0.09990814
1 America Online(AOL) සිට MGA
Ar26.333307
1 America Online(AOL) සිට MOP
P0.04670954
1 America Online(AOL) සිට MVR
0.0900284
1 America Online(AOL) සිට MWK
MK10.1141646
1 America Online(AOL) සිට MZN
MT0.3738517
1 America Online(AOL) සිට NPR
रु0.8283782
1 America Online(AOL) සිට PYG
41.459832
1 America Online(AOL) සිට RWF
Fr8.470854
1 America Online(AOL) සිට SBD
$0.04811258
1 America Online(AOL) සිට SCR
0.08687156
1 America Online(AOL) සිට SRD
$0.225071
1 America Online(AOL) සිට SVC
$0.05103558
1 America Online(AOL) සිට SZL
L0.10131118
1 America Online(AOL) සිට TMT
m0.02051946
1 America Online(AOL) සිට TND
د.ت0.0172457
1 America Online(AOL) සිට TTD
$0.03951896
1 America Online(AOL) සිට UGX
Sh20.437616
1 America Online(AOL) සිට XAF
Fr3.320528
1 America Online(AOL) සිට XCD
$0.0157842
1 America Online(AOL) සිට XOF
Fr3.320528
1 America Online(AOL) සිට XPF
Fr0.602138
1 America Online(AOL) සිට BWP
P0.07851178
1 America Online(AOL) සිට BZD
$0.011692
1 America Online(AOL) සිට CVE
$0.56028064
1 America Online(AOL) සිට DJF
Fr1.034742
1 America Online(AOL) සිට DOP
$0.37595626
1 America Online(AOL) සිට DZD
د.ج0.76266916
1 America Online(AOL) සිට FJD
$0.01332888
1 America Online(AOL) සිට GNF
Fr50.83097
1 America Online(AOL) සිට GTQ
Q0.04478036
1 America Online(AOL) සිට GYD
$1.22274936
1 America Online(AOL) සිට ISK
kr0.736596

America Online සම්පත්

America Online පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: America Online පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

America Online (AOL) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද AOL හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.005846 USD වේ.
AOL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
AOL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.005846 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
America Online හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
AOL සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
AOL හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
AOL හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
AOL හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් AOL අත්කර ගති.
AOL හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් AOL අත්කර ගති.
AOL හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
AOL සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 54.32K USD වේ.
මේ වසර තුලදී AOL වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව AOL මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා AOL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:07:11 (UTC+8)

America Online (AOL) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

