Apollo Name Service (ANS) යනු කුමක්ද

Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero.

MEXC වෙතින් Apollo Name Service ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Apollo Name Service ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ANS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Apollo Name Service ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Apollo Name Service මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Apollo Name Service මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Apollo Name Service,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ANS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Apollo Name Serviceමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Apollo Name Service මිල ඉතිහාසය

ANSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ANSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Apollo Name Service මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Apollo Name Service (ANS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Apollo Name Service මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Apollo Name Service MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ANS දේශීය මුදල් වෙත

1ANS සිට VNDවෙත ₫ 176.15367 1ANS සිට AUDවෙත A$ 0.0106485 1ANS සිට GBPවෙත £ 0.0051525 1ANS සිට EURවෙත € 0.0061143 1ANS සිට USDවෙත $ 0.00687 1ANS සිට MYRවෙත RM 0.0294723 1ANS සිට TRYවෙත ₺ 0.2663499 1ANS සිට JPYවෙත ¥ 1.0031574 1ANS සිට RUBවෙත ₽ 0.5521419 1ANS සිට INRවෙත ₹ 0.5882781 1ANS සිට IDRවෙත Rp 114.4999542 1ANS සිට KRWවෙත ₩ 9.5949168 1ANS සිට PHPවෙත ₱ 0.3830712 1ANS සිට EGPවෙත £E. 0.346248 1ANS සිට BRLවෙත R$ 0.0386781 1ANS සිට CADවෙත C$ 0.0095493 1ANS සිට BDTවෙත ৳ 0.8331249 1ANS සිට NGNවෙත ₦ 10.992 1ANS සිට UAHවෙත ₴ 0.2848302 1ANS සිට VESවෙත Bs 0.63204 1ANS සිට PKRවෙත Rs 1.9302639 1ANS සිට KZTවෙත ₸ 3.5068602 1ANS සිට THBවෙත ฿ 0.2293206 1ANS සිට TWDවෙත NT$ 0.2074053 1ANS සිට AEDවෙත د.إ 0.0252129 1ANS සිට CHFවෙත Fr 0.0057021 1ANS සිට HKDවෙත HK$ 0.053586 1ANS සිට MADවෙත .د.م 0.0640971 1ANS සිට MXNවෙත $ 0.1330719

Apollo Name Service සම්පත්

Apollo Name Service පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න: