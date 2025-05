Andromeda (ANDR) යනු කුමක්ද

Andromeda is an all on-chain and multi-chain suite of products, tools, and utilities enabled by a decentralized Operating System we call aOS, or Andromeda Operating System. aOS is where Web3 starts.

MEXC වෙතින් Andromeda ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ANDR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Andromeda ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Andromeda මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Andromeda මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Andromeda,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ANDR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Andromedaමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Andromeda මිල ඉතිහාසය

ANDRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ANDRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Andromeda මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Andromeda (ANDR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Andromeda මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Andromeda MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ANDR දේශීය මුදල් වෙත

1ANDR සිට VNDවෙත ₫ 238.256172 1ANDR සිට AUDවෙත A$ 0.0144026 1ANDR සිට GBPවෙත £ 0.006969 1ANDR සිට EURවෙත € 0.00826988 1ANDR සිට USDවෙත $ 0.009292 1ANDR සිට MYRවෙත RM 0.03986268 1ANDR සිට TRYවෙත ₺ 0.36025084 1ANDR සිට JPYවෙත ¥ 1.35681784 1ANDR සිට RUBවෙත ₽ 0.74679804 1ANDR සිට INRවෙත ₹ 0.79567396 1ANDR සිට IDRවෙත Rp 154.86660472 1ANDR සිට KRWවෙත ₩ 12.97757888 1ANDR සිට PHPවෙත ₱ 0.51812192 1ANDR සිට EGPවෙත £E. 0.4683168 1ANDR සිට BRLවෙත R$ 0.05231396 1ANDR සිට CADවෙත C$ 0.01291588 1ANDR සිට BDTවෙත ৳ 1.12684084 1ANDR සිට NGNවෙත ₦ 14.8672 1ANDR සිට UAHවෙත ₴ 0.38524632 1ANDR සිට VESවෙත Bs 0.854864 1ANDR සිට PKRවෙත Rs 2.61077324 1ANDR සිට KZTවෙත ₸ 4.74319432 1ANDR සිට THBවෙත ฿ 0.31016696 1ANDR සිට TWDවෙත NT$ 0.28052548 1ANDR සිට AEDවෙත د.إ 0.03410164 1ANDR සිට CHFවෙත Fr 0.00771236 1ANDR සිට HKDවෙත HK$ 0.0724776 1ANDR සිට MADවෙත .د.م 0.08669436 1ANDR සිට MXNවෙත $ 0.17998604

Andromeda සම්පත්

Andromeda පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Andromeda පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Andromeda (ANDR) හි මිල කීයද? Andromeda (ANDR)හි සජීවී මිල 0.009292 USD වේ. Andromeda (ANDR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Andromeda හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ANDRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.009292 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Andromeda (ANDR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Andromeda (ANDR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Andromeda (ANDR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Andromeda (ANDR) හි ඉහළම මිල 1.85 USD වේ. Andromeda (ANDR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Andromeda (ANDR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 653.32 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

