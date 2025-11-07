හුවමාරුවDEX+
සජීවී Amped Finance සඳහා අද මිල 0.00592 USD කි. AMPED සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AMPED මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

AMPED ගැන වැඩි විස්තර

AMPED මිල තොරතුරු

AMPED යනු කුමක්ද

AMPED ධවල පත්‍රිකාව

AMPED නිල වෙබ් අඩවිය

AMPED ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AMPED මිල පුරෝකථනය

AMPED ඉතිහාසය

AMPED මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

AMPED-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

AMPED තත්කාල ගනුදෙනු

Amped Finance ලාංඡනය

Amped Finance මිල(AMPED)

1 AMPED සිට USD සජීවී මිල:

$0.00592
-0.33%1D
USD
Amped Finance (AMPED) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:39:59 (UTC+8)

Amped Finance (AMPED) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00585
පැය 24 පහළ
$ 0.00596
24H ඉහළ

$ 0.00585
$ 0.00596
--
--
-0.17%

-0.33%

+2.24%

+2.24%

Amped Finance (AMPED) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.00592. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00585 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00596 ක උපරිම අගයක් අතර AMPED වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AMPEDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AMPED පසුගිය පැය තුල, -0.17% කින්, පැය 24 තුල, -0.33% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +2.24% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Amped Finance (AMPED) වෙළඳපල තොරතුරු

----

$ 7.90K
$ 7.90K$ 7.90K

$ 592.00K
$ 592.00K$ 592.00K

----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SONIC

Amped Finance හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 7.90K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් AMPED හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 592.00K කි.

Amped Finance (AMPED) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Amped Financeහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0000196-0.33%
දින 30 යි$ -0.00022-3.59%
දින 60 යි$ -0.00123-17.21%
දින 90 යි$ -0.00754-56.02%
Amped Finance අද මිල වෙනස

අද, AMPED එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0000196 (-0.33%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Amped Finance දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.00022 (-3.59%) කින් ඉහළ ගියේය.

Amped Finance දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, AMPED එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.00123 (-17.21%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Amped Finance දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.00754 (-56.02%), කින් චලනය විය.

Amped Finance (AMPED) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Amped Finance මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Amped Finance (AMPED) යනු කුමක්ද

Amped Finance is an omnichain DeFAI protocol currently offering perpetual swaps trading and liquidity provisioning across diverse cryptocurrency assets and networks.

MEXC වෙතින් Amped Finance ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Amped Finance ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AMPED ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Amped Finance ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Amped Finance මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Amped Finance මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Amped Finance (AMPED) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Amped Finance (AMPED) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Amped Finance සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Amped Finance මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Amped Finance (AMPED) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Amped FinanceAMPED හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AMPED ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Amped Finance (AMPED) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Amped Finance මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Amped Finance MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AMPED දේශීය මුදල් වෙත

1 Amped Finance(AMPED) සිට VND
155.7848
1 Amped Finance(AMPED) සිට AUD
A$0.0091168
1 Amped Finance(AMPED) සිට GBP
0.0044992
1 Amped Finance(AMPED) සිට EUR
0.0050912
1 Amped Finance(AMPED) සිට USD
$0.00592
1 Amped Finance(AMPED) සිට MYR
RM0.0246864
1 Amped Finance(AMPED) සිට TRY
0.249824
1 Amped Finance(AMPED) සිට JPY
¥0.90576
1 Amped Finance(AMPED) සිට ARS
ARS$8.5921104
1 Amped Finance(AMPED) සිට RUB
0.4809408
1 Amped Finance(AMPED) සිට INR
0.5250448
1 Amped Finance(AMPED) සිට IDR
Rp98.6666272
1 Amped Finance(AMPED) සිට PHP
0.3500496
1 Amped Finance(AMPED) සිට EGP
￡E.0.2799568
1 Amped Finance(AMPED) සිට BRL
R$0.031672
1 Amped Finance(AMPED) සිට CAD
C$0.0083472
1 Amped Finance(AMPED) සිට BDT
0.7212928
1 Amped Finance(AMPED) සිට NGN
8.5057376
1 Amped Finance(AMPED) සිට COP
$22.6819472
1 Amped Finance(AMPED) සිට ZAR
R.0.1028896
1 Amped Finance(AMPED) සිට UAH
0.2486992
1 Amped Finance(AMPED) සිට TZS
T.Sh.14.54544
1 Amped Finance(AMPED) සිට VES
Bs1.34976
1 Amped Finance(AMPED) සිට CLP
$5.58256
1 Amped Finance(AMPED) සිට PKR
Rs1.6623952
1 Amped Finance(AMPED) සිට KZT
3.1108416
1 Amped Finance(AMPED) සිට THB
฿0.1916896
1 Amped Finance(AMPED) සිට TWD
NT$0.1832832
1 Amped Finance(AMPED) සිට AED
د.إ0.0217264
1 Amped Finance(AMPED) සිට CHF
Fr0.004736
1 Amped Finance(AMPED) සිට HKD
HK$0.0459984
1 Amped Finance(AMPED) සිට AMD
֏2.263808
1 Amped Finance(AMPED) සිට MAD
.د.م0.0552336
1 Amped Finance(AMPED) සිට MXN
$0.1099344
1 Amped Finance(AMPED) සිට SAR
ريال0.0222
1 Amped Finance(AMPED) සිට ETB
Br0.9110288
1 Amped Finance(AMPED) සිට KES
KSh0.7648048
1 Amped Finance(AMPED) සිට JOD
د.أ0.00419728
1 Amped Finance(AMPED) සිට PLN
0.0217856
1 Amped Finance(AMPED) සිට RON
лв0.026048
1 Amped Finance(AMPED) සිට SEK
kr0.0567136
1 Amped Finance(AMPED) සිට BGN
лв0.0100048
1 Amped Finance(AMPED) සිට HUF
Ft1.9818976
1 Amped Finance(AMPED) සිට CZK
0.124912
1 Amped Finance(AMPED) සිට KWD
د.ك0.00181152
1 Amped Finance(AMPED) සිට ILS
0.0193584
1 Amped Finance(AMPED) සිට BOB
Bs0.040848
1 Amped Finance(AMPED) සිට AZN
0.010064
1 Amped Finance(AMPED) සිට TJS
SM0.0545824
1 Amped Finance(AMPED) සිට GEL
0.0160432
1 Amped Finance(AMPED) සිට AOA
Kz5.4262128
1 Amped Finance(AMPED) සිට BHD
.د.ب0.00223184
1 Amped Finance(AMPED) සිට BMD
$0.00592
1 Amped Finance(AMPED) සිට DKK
kr0.0383024
1 Amped Finance(AMPED) සිට HNL
L0.1559328
1 Amped Finance(AMPED) සිට MUR
0.271728
1 Amped Finance(AMPED) සිට NAD
$0.102712
1 Amped Finance(AMPED) සිට NOK
kr0.0604432
1 Amped Finance(AMPED) සිට NZD
$0.0104784
1 Amped Finance(AMPED) සිට PAB
B/.0.00592
1 Amped Finance(AMPED) සිට PGK
K0.024864
1 Amped Finance(AMPED) සිට QAR
ر.ق0.0215488
1 Amped Finance(AMPED) සිට RSD
дин.0.601472
1 Amped Finance(AMPED) සිට UZS
soʻm70.4761792
1 Amped Finance(AMPED) සිට ALL
L0.4958
1 Amped Finance(AMPED) සිට ANG
ƒ0.0105968
1 Amped Finance(AMPED) සිට AWG
ƒ0.010656
1 Amped Finance(AMPED) සිට BBD
$0.01184
1 Amped Finance(AMPED) සිට BAM
KM0.0100048
1 Amped Finance(AMPED) සිට BIF
Fr17.41072
1 Amped Finance(AMPED) සිට BND
$0.007696
1 Amped Finance(AMPED) සිට BSD
$0.00592
1 Amped Finance(AMPED) සිට JMD
$0.948088
1 Amped Finance(AMPED) සිට KHR
23.87092
1 Amped Finance(AMPED) සිට KMF
Fr2.4864
1 Amped Finance(AMPED) සිට LAK
128.6956496
1 Amped Finance(AMPED) සිට LKR
රු1.80264
1 Amped Finance(AMPED) සිට MDL
L0.1011728
1 Amped Finance(AMPED) සිට MGA
Ar26.66664
1 Amped Finance(AMPED) සිට MOP
P0.0473008
1 Amped Finance(AMPED) සිට MVR
0.091168
1 Amped Finance(AMPED) සිට MWK
MK10.242192
1 Amped Finance(AMPED) සිට MZN
MT0.378584
1 Amped Finance(AMPED) සිට NPR
रु0.838864
1 Amped Finance(AMPED) සිට PYG
41.98464
1 Amped Finance(AMPED) සිට RWF
Fr8.57808
1 Amped Finance(AMPED) සිට SBD
$0.0487216
1 Amped Finance(AMPED) සිට SCR
0.0879712
1 Amped Finance(AMPED) සිට SRD
$0.22792
1 Amped Finance(AMPED) සිට SVC
$0.0516816
1 Amped Finance(AMPED) සිට SZL
L0.1025936
1 Amped Finance(AMPED) සිට TMT
m0.0207792
1 Amped Finance(AMPED) සිට TND
د.ت0.017464
1 Amped Finance(AMPED) සිට TTD
$0.0400192
1 Amped Finance(AMPED) සිට UGX
Sh20.69632
1 Amped Finance(AMPED) සිට XAF
Fr3.36256
1 Amped Finance(AMPED) සිට XCD
$0.015984
1 Amped Finance(AMPED) සිට XOF
Fr3.36256
1 Amped Finance(AMPED) සිට XPF
Fr0.60976
1 Amped Finance(AMPED) සිට BWP
P0.0795056
1 Amped Finance(AMPED) සිට BZD
$0.01184
1 Amped Finance(AMPED) සිට CVE
$0.5673728
1 Amped Finance(AMPED) සිට DJF
Fr1.04784
1 Amped Finance(AMPED) සිට DOP
$0.3807152
1 Amped Finance(AMPED) සිට DZD
د.ج0.7723232
1 Amped Finance(AMPED) සිට FJD
$0.0134976
1 Amped Finance(AMPED) සිට GNF
Fr51.4744
1 Amped Finance(AMPED) සිට GTQ
Q0.0453472
1 Amped Finance(AMPED) සිට GYD
$1.2382272
1 Amped Finance(AMPED) සිට ISK
kr0.74592

Amped Finance සම්පත්

Amped Finance පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Amped Finance වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Amped Finance පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Amped Finance (AMPED) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද AMPED හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00592 USD වේ.
AMPED සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
AMPED සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00592 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Amped Finance හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
AMPED සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
AMPED හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
AMPED හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
AMPED හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් AMPED අත්කර ගති.
AMPED හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් AMPED අත්කර ගති.
AMPED හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
AMPED සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 7.90K USD වේ.
මේ වසර තුලදී AMPED වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව AMPED මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා AMPED මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:39:59 (UTC+8)

Amped Finance (AMPED) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

AMPED
AMPED
USD
USD

1 AMPED = 0.00592 USD

AMPED වෙළඳාම

AMPED/USDT
$0.00592
$0.00592$0.00592
-0.33%

