Amp (AMP) යනු කුමක්ද

Amp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application.

Amp ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



Amp මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Amp,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AMP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Ampමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Amp මිල ඉතිහාසය

AMPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AMPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Amp මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Amp (AMP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AMP දේශීය මුදල් වෙත

1AMP සිට VNDවෙත ₫ 132.948585 1AMP සිට AUDවෙත A$ 0.00803675 1AMP සිට GBPවෙත £ 0.00388875 1AMP සිට EURවෙත € 0.00461465 1AMP සිට USDවෙත $ 0.005185 1AMP සිට MYRවෙත RM 0.02224365 1AMP සිට TRYවෙත ₺ 0.20102245 1AMP සිට JPYවෙත ¥ 0.7571137 1AMP සිට RUBවෙත ₽ 0.41671845 1AMP සිට INRවෙත ₹ 0.44399155 1AMP සිට IDRවෙත Rp 86.4166321 1AMP සිට KRWවෙත ₩ 7.2415784 1AMP සිට PHPවෙත ₱ 0.2891156 1AMP සිට EGPවෙත £E. 0.261324 1AMP සිට BRLවෙත R$ 0.02919155 1AMP සිට CADවෙත C$ 0.00720715 1AMP සිට BDTවෙත ৳ 0.62878495 1AMP සිට NGNවෙත ₦ 8.296 1AMP සිට UAHවෙත ₴ 0.2149701 1AMP සිට VESවෙත Bs 0.47702 1AMP සිට PKRවෙත Rs 1.45682945 1AMP සිට KZTවෙත ₸ 2.6467351 1AMP සිට THBවෙත ฿ 0.1730753 1AMP සිට TWDවෙත NT$ 0.15653515 1AMP සිට AEDවෙත د.إ 0.01902895 1AMP සිට CHFවෙත Fr 0.00430355 1AMP සිට HKDවෙත HK$ 0.040443 1AMP සිට MADවෙත .د.م 0.04837605 1AMP සිට MXNවෙත $ 0.10043345

Amp සම්පත්

Amp පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Amp පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Amp (AMP) හි මිල කීයද? Amp (AMP)හි සජීවී මිල 0.005185 USD වේ. Amp (AMP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Amp හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 436.74M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AMPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.005185 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Amp (AMP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Amp (AMP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 84.23B USD වේ. Amp (AMP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Amp (AMP) හි ඉහළම මිල 0.023756 USD වේ. Amp (AMP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Amp (AMP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 9.07M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

