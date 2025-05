AME Chain (AME) යනු කුමක්ද

AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.

AME Chain මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ AME Chain,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AME හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ AME Chainමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

AME Chain මිල ඉතිහාසය

AMEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AMEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ AME Chain මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

AME Chain (AME) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AME Chain මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් AME Chain MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AME දේශීය මුදල් වෙත

AME Chain සම්පත්

AME Chain පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AME Chain පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද AME Chain (AME) හි මිල කීයද? AME Chain (AME)හි සජීවී මිල 0.0008938 USD වේ. AME Chain (AME) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? AME Chain හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 446.90K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AMEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0008938 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. AME Chain (AME) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? AME Chain (AME) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 500.00M USD වේ. AME Chain (AME) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, AME Chain (AME) හි ඉහළම මිල 0.16 USD වේ. AME Chain (AME) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? AME Chain (AME) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 55.61K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

