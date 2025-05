AltLayer (ALTLAYER) යනු කුමක්ද

AltLayer is an open and decentralized protocol for rollups. AltLayer brings together a novel idea of Restaked Rollups which takes rollups (spun from any rollup stack such as OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, etc.) and provides them with enhanced security, decentralization, interoperability and crypto-economic fast finality by leveraging restaking mechanism.

MEXC වෙතින් AltLayer ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ AltLayer ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ALTLAYER ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ AltLayer ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ AltLayer මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

AltLayer මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ AltLayer,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ALTLAYER හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ AltLayerමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

AltLayer මිල ඉතිහාසය

ALTLAYERහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ALTLAYERහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ AltLayer මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

AltLayer (ALTLAYER) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AltLayer මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් AltLayer MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ALTLAYER දේශීය මුදල් වෙත

1ALTLAYER සිට VNDවෙත ₫ 959.22981 1ALTLAYER සිට AUDවෙත A$ 0.0579855 1ALTLAYER සිට GBPවෙත £ 0.0280575 1ALTLAYER සිට EURවෙත € 0.0332949 1ALTLAYER සිට USDවෙත $ 0.03741 1ALTLAYER සිට MYRවෙත RM 0.1601148 1ALTLAYER සිට TRYවෙත ₺ 1.4485152 1ALTLAYER සිට JPYවෙත ¥ 5.4525075 1ALTLAYER සිට RUBවෙත ₽ 3.0058935 1ALTLAYER සිට INRවෙත ₹ 3.2034183 1ALTLAYER සිට IDRවෙත Rp 613.2785904 1ALTLAYER සිට KRWවෙත ₩ 52.321626 1ALTLAYER සිට PHPවෙත ₱ 2.0844852 1ALTLAYER සිට EGPවෙත £E. 1.8749892 1ALTLAYER සිට BRLවෙත R$ 0.2109924 1ALTLAYER සිට CADවෙත C$ 0.0519999 1ALTLAYER සිට BDTවෙත ৳ 4.5367107 1ALTLAYER සිට NGNවෙත ₦ 59.856 1ALTLAYER සිට UAHවෙත ₴ 1.5510186 1ALTLAYER සිට VESවෙත Bs 3.44172 1ALTLAYER සිට PKRවෙත Rs 10.5110877 1ALTLAYER සිට KZTවෙත ₸ 19.0963086 1ALTLAYER සිට THBවෙත ฿ 1.2468753 1ALTLAYER සිට TWDවෙත NT$ 1.1286597 1ALTLAYER සිට AEDවෙත د.إ 0.1372947 1ALTLAYER සිට CHFවෙත Fr 0.0310503 1ALTLAYER සිට HKDවෙත HK$ 0.291798 1ALTLAYER සිට MADවෙත .د.م 0.3490353 1ALTLAYER සිට MXNවෙත $ 0.7250058

AltLayer සම්පත්

AltLayer පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න: