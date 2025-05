Alium Finance (ALM) යනු කුමක්ද

Alium Finance is a MultiChain DeFi ecosystem with an ambitious roadmap of CrossChain DeFi and NFT products.

Alium Finance is a MultiChain DeFi ecosystem with an ambitious roadmap of CrossChain DeFi and NFT products.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ALM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Alium Finance ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Alium Finance මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Alium Finance මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Alium Finance,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ALM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Alium Financeමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Alium Finance මිල ඉතිහාසය

ALMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ALMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Alium Finance මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Alium Finance (ALM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Alium Finance මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Alium Finance MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ALM දේශීය මුදල් වෙත

1ALM සිට VNDවෙත ₫ 47.512773 1ALM සිට AUDවෙත A$ 0.00287215 1ALM සිට GBPවෙත £ 0.00138975 1ALM සිට EURවෙත € 0.00164917 1ALM සිට USDවෙත $ 0.001853 1ALM සිට MYRවෙත RM 0.00793084 1ALM සිට TRYවෙත ₺ 0.07174816 1ALM සිට JPYවෙත ¥ 0.27003769 1ALM සිට RUBවෙත ₽ 0.14888855 1ALM සිට INRවෙත ₹ 0.15859827 1ALM සිට IDRවෙත Rp 30.37704432 1ALM සිට KRWවෙත ₩ 2.5916058 1ALM සිට PHPවෙත ₱ 0.10324916 1ALM සිට EGPවෙත £E. 0.09292795 1ALM සිට BRLවෙත R$ 0.01045092 1ALM සිට CADවෙත C$ 0.00257567 1ALM සිට BDTවෙත ৳ 0.22471331 1ALM සිට NGNවෙත ₦ 2.9648 1ALM සිට UAHවෙත ₴ 0.07682538 1ALM සිට VESවෙත Bs 0.170476 1ALM සිට PKRවෙත Rs 0.52063741 1ALM සිට KZTවෙත ₸ 0.94588238 1ALM සිට THBවෙත ฿ 0.06176049 1ALM සිට TWDවෙත NT$ 0.05588648 1ALM සිට AEDවෙත د.إ 0.00680051 1ALM සිට CHFවෙත Fr 0.00153799 1ALM සිට HKDවෙත HK$ 0.0144534 1ALM සිට MADවෙත .د.م 0.01728849 1ALM සිට MXNවෙත $ 0.03591114

Alium Finance සම්පත්

Alium Finance පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Alium Finance පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Alium Finance (ALM) හි මිල කීයද? Alium Finance (ALM)හි සජීවී මිල 0.001853 USD වේ. Alium Finance (ALM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Alium Finance හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ALMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001853 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Alium Finance (ALM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Alium Finance (ALM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Alium Finance (ALM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Alium Finance (ALM) හි ඉහළම මිල 0.069 USD වේ. Alium Finance (ALM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Alium Finance (ALM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 62.69 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

