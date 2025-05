ALEX Lab (ALEX) යනු කුමක්ද

At ALEX, we build DeFi primitives targeting developers looking to build ecosystem on Bitcoin, enabled by Stacks. As such, we focus on trading, lending and borrowing of crypto assets with Bitcoin as the settlement layer and Stacks as the smart contract layer. At the core of this focus is the automated market making ("AMM") protocol, which allows users to exchange one crypto asset with another trustlessly. Launched in January 2022, we are the biggest DeFi on Bitcoin, bringing your Bitcoin to life.

MEXC වෙතින් ALEX Lab ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ALEX Lab ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ALEX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ALEX Lab ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ALEX Lab මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ALEX Lab මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ALEX Lab,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ALEX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ALEX Labමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ALEX Lab මිල ඉතිහාසය

ALEXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ALEXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ALEX Lab මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ALEX Lab (ALEX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ALEX Lab මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ALEX Lab MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ALEX දේශීය මුදල් වෙත

1ALEX සිට VNDවෙත ₫ 1,138.4604 1ALEX සිට AUDවෙත A$ 0.06882 1ALEX සිට GBPවෙත £ 0.0333 1ALEX සිට EURවෙත € 0.039516 1ALEX සිට USDවෙත $ 0.0444 1ALEX සිට MYRවෙත RM 0.190032 1ALEX සිට TRYවෙත ₺ 1.719168 1ALEX සිට JPYවෙත ¥ 6.470412 1ALEX සිට RUBවෙත ₽ 3.56754 1ALEX සිට INRවෙත ₹ 3.800196 1ALEX සිට IDRවෙත Rp 727.868736 1ALEX සිට KRWවෙත ₩ 62.09784 1ALEX සිට PHPවෙත ₱ 2.473968 1ALEX සිට EGPවෙත £E. 2.22666 1ALEX සිට BRLවෙත R$ 0.250416 1ALEX සිට CADවෙත C$ 0.061716 1ALEX සිට BDTවෙත ৳ 5.384388 1ALEX සිට NGNවෙත ₦ 71.04 1ALEX සිට UAHවෙත ₴ 1.840824 1ALEX සිට VESවෙත Bs 4.0848 1ALEX සිට PKRවෙත Rs 12.475068 1ALEX සිට KZTවෙත ₸ 22.664424 1ALEX සිට THBවෙත ฿ 1.479852 1ALEX සිට TWDවෙත NT$ 1.339104 1ALEX සිට AEDවෙත د.إ 0.162948 1ALEX සිට CHFවෙත Fr 0.036852 1ALEX සිට HKDවෙත HK$ 0.34632 1ALEX සිට MADවෙත .د.م 0.414252 1ALEX සිට MXNවෙත $ 0.860472

ALEX Lab සම්පත්

ALEX Lab පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ALEX Lab පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ALEX Lab (ALEX) හි මිල කීයද? ALEX Lab (ALEX)හි සජීවී මිල 0.0444 USD වේ. ALEX Lab (ALEX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ALEX Lab හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 26.93M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ALEXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0444 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ALEX Lab (ALEX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ALEX Lab (ALEX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 606.49M USD වේ. ALEX Lab (ALEX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ALEX Lab (ALEX) හි ඉහළම මිල 0.59132 USD වේ. ALEX Lab (ALEX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ALEX Lab (ALEX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 15.01K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.