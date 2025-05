ArchLoot (AL) යනු කුමක්ද

ArchLoot is a UGC P2E game that attempts to change the whole gamefi dynamics with its exceptional gameplay and unique infrastructure behind NFT assets. Basically a player assemble his/her own avatar with different parts (NFTs with a diversity of rarity, stats, looks and skills), then start the adventure.

ArchLoot මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ArchLoot,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ArchLootමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ArchLoot මිල ඉතිහාසය

ALහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ALහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ArchLoot මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ArchLoot (AL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ArchLoot මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ArchLoot MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1AL සිට VNDවෙත ₫ 2,994.8688 1AL සිට AUDවෙත A$ 0.18104 1AL සිට GBPවෙත £ 0.0876 1AL සිට EURවෙත € 0.103952 1AL සිට USDවෙත $ 0.1168 1AL සිට MYRවෙත RM 0.501072 1AL සිට TRYවෙත ₺ 4.528336 1AL සිට JPYවෙත ¥ 17.055136 1AL සිට RUBවෙත ₽ 9.387216 1AL සිට INRවෙත ₹ 10.000416 1AL සිට IDRවෙත Rp 1,946.665888 1AL සිට KRWවෙත ₩ 163.127552 1AL සිට PHPවෙත ₱ 6.513936 1AL සිට EGPවෙත £E. 5.88672 1AL සිට BRLවෙත R$ 0.657584 1AL සිට CADවෙත C$ 0.162352 1AL සිට BDTවෙත ৳ 14.164336 1AL සිට NGNවෙත ₦ 186.88 1AL සිට UAHවෙත ₴ 4.842528 1AL සිට VESවෙත Bs 10.7456 1AL සිට PKRවෙත Rs 32.817296 1AL සිට KZTවෙත ₸ 59.621728 1AL සිට THBවෙත ฿ 3.899952 1AL සිට TWDවෙත NT$ 3.526192 1AL සිට AEDවෙත د.إ 0.428656 1AL සිට CHFවෙත Fr 0.096944 1AL සිට HKDවෙත HK$ 0.91104 1AL සිට MADවෙත .د.م 1.089744 1AL සිට MXNවෙත $ 2.262416

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ArchLoot පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ArchLoot (AL) හි මිල කීයද? ArchLoot (AL)හි සජීවී මිල 0.1168 USD වේ. ArchLoot (AL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ArchLoot හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 80.88M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ALහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1168 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ArchLoot (AL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ArchLoot (AL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 692.46M USD වේ. ArchLoot (AL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ArchLoot (AL) හි ඉහළම මිල 1.3 USD වේ. ArchLoot (AL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ArchLoot (AL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 219.18K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

