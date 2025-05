AIXCB by Virtuals (AIXCB) යනු කුමක්ද

aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.

AIXCB by Virtuals මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ AIXCB by Virtuals,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AIXCB හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ AIXCB by Virtualsමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

AIXCB by Virtuals මිල ඉතිහාසය

AIXCBහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AIXCBහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ AIXCB by Virtuals මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

AIXCB by Virtuals (AIXCB) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AIXCB දේශීය මුදල් වෙත

1AIXCB සිට VNDවෙත ₫ 378.076545 1AIXCB සිට AUDවෙත A$ 0.02285475 1AIXCB සිට GBPවෙත £ 0.01105875 1AIXCB සිට EURවෙත € 0.01312305 1AIXCB සිට USDවෙත $ 0.014745 1AIXCB සිට MYRවෙත RM 0.06325605 1AIXCB සිට TRYවෙත ₺ 0.57166365 1AIXCB සිට JPYවෙත ¥ 2.15409705 1AIXCB සිට RUBවෙත ₽ 1.18505565 1AIXCB සිට INRවෙත ₹ 1.2624669 1AIXCB සිට IDRවෙත Rp 245.7499017 1AIXCB සිට KRWවෙත ₩ 20.5934568 1AIXCB සිට PHPවෙත ₱ 0.82232865 1AIXCB සිට EGPවෙත £E. 0.743148 1AIXCB සිට BRLවෙත R$ 0.08301435 1AIXCB සිට CADවෙත C$ 0.02049555 1AIXCB සිට BDTවෙත ৳ 1.78812615 1AIXCB සිට NGNවෙත ₦ 23.592 1AIXCB සිට UAHවෙත ₴ 0.6113277 1AIXCB සිට VESවෙත Bs 1.35654 1AIXCB සිට PKRවෙත Rs 4.14290265 1AIXCB සිට KZTවෙත ₸ 7.5267327 1AIXCB සිට THBවෙත ฿ 0.49233555 1AIXCB සිට TWDවෙත NT$ 0.44515155 1AIXCB සිට AEDවෙත د.إ 0.05411415 1AIXCB සිට CHFවෙත Fr 0.01223835 1AIXCB සිට HKDවෙත HK$ 0.115011 1AIXCB සිට MADවෙත .د.م 0.13757085 1AIXCB සිට MXNවෙත $ 0.28561065

AIXCB by Virtuals සම්පත්

AIXCB by Virtuals පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AIXCB by Virtuals පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද AIXCB by Virtuals (AIXCB) හි මිල කීයද? AIXCB by Virtuals (AIXCB)හි සජීවී මිල 0.014745 USD වේ. AIXCB by Virtuals (AIXCB) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? AIXCB by Virtuals හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 14.65M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AIXCBහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.014745 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. AIXCB by Virtuals (AIXCB) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? AIXCB by Virtuals (AIXCB) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 993.51M USD වේ. AIXCB by Virtuals (AIXCB) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, AIXCB by Virtuals (AIXCB) හි ඉහළම මිල 0.0635 USD වේ. AIXCB by Virtuals (AIXCB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? AIXCB by Virtuals (AIXCB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 439.41 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

