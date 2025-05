AISim (AIST) යනු කුමක්ද

The world's first Web3 IoE ecosystem, combining AI Agents, decentralized protocols, and advanced cryptography to build a secure, efficient, and intelligent network for interconnected devices and data.

MEXC වෙතින් AISim ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ AISim ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AIST ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ AISim ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ AISim මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

AISim මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ AISim,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AIST හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ AISimමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

AISim මිල ඉතිහාසය

AISTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AISTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ AISim මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

AISim (AIST) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AISim මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් AISim MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AIST දේශීය මුදල් වෙත

1AIST සිට VNDවෙත ₫ 0.000001974357 1AIST සිට AUDවෙත A$ 0.00000000011935 1AIST සිට GBPවෙත £ 0.00000000005775 1AIST සිට EURවෙත € 0.00000000006853 1AIST සිට USDවෙත $ 0.000000000077 1AIST සිට MYRවෙත RM 0.00000000033033 1AIST සිට TRYවෙත ₺ 0.00000000298529 1AIST සිට JPYවෙත ¥ 0.00000001124893 1AIST සිට RUBවෙත ₽ 0.00000000618849 1AIST සිට INRවෙත ₹ 0.00000000659274 1AIST සිට IDRවෙත Rp 0.00000128333282 1AIST සිට KRWවෙත ₩ 0.00000010754128 1AIST සිට PHPවෙත ₱ 0.00000000429429 1AIST සිට EGPවෙත £E. 0.0000000038808 1AIST සිට BRLවෙත R$ 0.00000000043351 1AIST සිට CADවෙත C$ 0.00000000010703 1AIST සිට BDTවෙත ৳ 0.00000000933779 1AIST සිට NGNවෙත ₦ 0.0000001232 1AIST සිට UAHවෙත ₴ 0.00000000319242 1AIST සිට VESවෙත Bs 0.000000007084 1AIST සිට PKRවෙත Rs 0.00000002163469 1AIST සිට KZTවෙත ₸ 0.00000003930542 1AIST සිට THBවෙත ฿ 0.00000000257103 1AIST සිට TWDවෙත NT$ 0.00000000232463 1AIST සිට AEDවෙත د.إ 0.00000000028259 1AIST සිට CHFවෙත Fr 0.00000000006391 1AIST සිට HKDවෙත HK$ 0.0000000006006 1AIST සිට MADවෙත .د.م 0.00000000071841 1AIST සිට MXNවෙත $ 0.00000000149149

AISim සම්පත්

AISim පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AISim පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද AISim (AIST) හි මිල කීයද? AISim (AIST)හි සජීවී මිල 0.000000000077 USD වේ. AISim (AIST) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? AISim හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AISTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000000000077 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. AISim (AIST) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? AISim (AIST) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. AISim (AIST) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, AISim (AIST) හි ඉහළම මිල 3.4998 USD වේ. AISim (AIST) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? AISim (AIST) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 534.82K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.