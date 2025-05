AIPay (AIPAY) යනු කුමක්ද

Creating the Payment Infrastructure for AI-commerce. We help AI builders accept payments and manage usage of their apps, agents and GPTs.

MEXC වෙතින් AIPay ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ AIPay ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AIPAY ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ AIPay ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ AIPay මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

AIPay මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ AIPay,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AIPAY හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ AIPayමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

AIPay මිල ඉතිහාසය

AIPAYහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AIPAYහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ AIPay මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

AIPay (AIPAY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AIPay මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් AIPay MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AIPAY දේශීය මුදල් වෙත

1AIPAY සිට VNDවෙත ₫ 61.717887 1AIPAY සිට AUDවෙත A$ 0.00373085 1AIPAY සිට GBPවෙත £ 0.00180525 1AIPAY සිට EURවෙත € 0.00214223 1AIPAY සිට USDවෙත $ 0.002407 1AIPAY සිට MYRවෙත RM 0.01032603 1AIPAY සිට TRYවෙත ₺ 0.09331939 1AIPAY සිට JPYවෙත ¥ 0.35163863 1AIPAY සිට RUBවෙත ₽ 0.19345059 1AIPAY සිට INRවෙත ₹ 0.20608734 1AIPAY සිට IDRවෙත Rp 40.11665062 1AIPAY සිට KRWවෙත ₩ 3.36171248 1AIPAY සිට PHPවෙත ₱ 0.13423839 1AIPAY සිට EGPවෙත £E. 0.1213128 1AIPAY සිට BRLවෙත R$ 0.01355141 1AIPAY සිට CADවෙත C$ 0.00334573 1AIPAY සිට BDTවෙත ৳ 0.29189689 1AIPAY සිට NGNවෙත ₦ 3.8512 1AIPAY සිට UAHවෙත ₴ 0.09979422 1AIPAY සිට VESවෙත Bs 0.221444 1AIPAY සිට PKRවෙත Rs 0.67629479 1AIPAY සිට KZTවෙත ₸ 1.22867722 1AIPAY සිට THBවෙත ฿ 0.08036973 1AIPAY සිට TWDවෙත NT$ 0.07266733 1AIPAY සිට AEDවෙත د.إ 0.00883369 1AIPAY සිට CHFවෙත Fr 0.00199781 1AIPAY සිට HKDවෙත HK$ 0.0187746 1AIPAY සිට MADවෙත .د.م 0.02245731 1AIPAY සිට MXNවෙත $ 0.04662359

AIPay සම්පත්

AIPay පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AIPay පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද AIPay (AIPAY) හි මිල කීයද? AIPay (AIPAY)හි සජීවී මිල 0.002407 USD වේ. AIPay (AIPAY) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? AIPay හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AIPAYහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.002407 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. AIPay (AIPAY) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? AIPay (AIPAY) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. AIPay (AIPAY) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, AIPay (AIPAY) හි ඉහළම මිල 279.5 USD වේ. AIPay (AIPAY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? AIPay (AIPAY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 93.77 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.