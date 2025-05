EpiK Protocol (AIEPK) යනු කුමක්ද

EpiK Protocol is an AI-first blockchain that aims at an open and collaborative AI data network accessible to all AI. It provides the infrastructure for community members to curate high-quality human-labeled AI training data and contribute to AI.

MEXC වෙතින් EpiK Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ EpiK Protocol ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



EpiK Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ EpiK Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AIEPK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ EpiK Protocolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

EpiK Protocol මිල ඉතිහාසය

AIEPKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AIEPKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ EpiK Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

EpiK Protocol (AIEPK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

EpiK Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් EpiK Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1AIEPK සිට VNDවෙත ₫ 33.102531 1AIEPK සිට AUDවෙත A$ 0.00200105 1AIEPK සිට GBPවෙත £ 0.00096825 1AIEPK සිට EURවෙත € 0.00114899 1AIEPK සිට USDවෙත $ 0.001291 1AIEPK සිට MYRවෙත RM 0.00553839 1AIEPK සිට TRYවෙත ₺ 0.05005207 1AIEPK සිට JPYවෙත ¥ 0.18860219 1AIEPK සිට RUBවෙත ₽ 0.10375767 1AIEPK සිට INRවෙත ₹ 0.11053542 1AIEPK සිට IDRවෙත Rp 21.51665806 1AIEPK සිට KRWවෙත ₩ 1.80306224 1AIEPK සිට PHPවෙත ₱ 0.07199907 1AIEPK සිට EGPවෙත £E. 0.0650664 1AIEPK සිට BRLවෙත R$ 0.00726833 1AIEPK සිට CADවෙත C$ 0.00179449 1AIEPK සිට BDTවෙත ৳ 0.15655957 1AIEPK සිට NGNවෙත ₦ 2.0656 1AIEPK සිට UAHවෙත ₴ 0.05352486 1AIEPK සිට VESවෙත Bs 0.118772 1AIEPK සිට PKRවෙත Rs 0.36273227 1AIEPK සිට KZTවෙත ₸ 0.65900386 1AIEPK සිට THBවෙත ฿ 0.04310649 1AIEPK සිට TWDවෙත NT$ 0.03897529 1AIEPK සිට AEDවෙත د.إ 0.00473797 1AIEPK සිට CHFවෙත Fr 0.00107153 1AIEPK සිට HKDවෙත HK$ 0.0100698 1AIEPK සිට MADවෙත .د.م 0.01204503 1AIEPK සිට MXNවෙත $ 0.02500667

EpiK Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: EpiK Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද EpiK Protocol (AIEPK) හි මිල කීයද? EpiK Protocol (AIEPK)හි සජීවී මිල 0.001291 USD වේ. EpiK Protocol (AIEPK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? EpiK Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AIEPKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001291 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. EpiK Protocol (AIEPK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? EpiK Protocol (AIEPK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. EpiK Protocol (AIEPK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, EpiK Protocol (AIEPK) හි ඉහළම මිල 0.0345 USD වේ. EpiK Protocol (AIEPK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? EpiK Protocol (AIEPK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 131.86 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

