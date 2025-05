AICORE (AICORE) යනු කුමක්ද

AICORE is an innovative token in the BullBear AI ecosystem. It is generated from burning AIBB tokens. AICORE is used to promote AIBB development and can also be used to play AIGAME, buy and sell Exclusive NFT, using transaction fees in AICHAIN Layer-2

MEXC වෙතින් AICORE ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ AICORE ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AICORE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ AICORE ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ AICORE මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

AICORE මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ AICORE,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AICORE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ AICOREමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

AICORE මිල ඉතිහාසය

AICOREහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AICOREහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ AICORE මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

AICORE (AICORE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AICORE මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් AICORE MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AICORE දේශීය මුදල් වෙත

1AICORE සිට VNDවෙත ₫ 6,323.0706 1AICORE සිට AUDවෙත A$ 0.38223 1AICORE සිට GBPවෙත £ 0.18495 1AICORE සිට EURවෙත € 0.219474 1AICORE සිට USDවෙත $ 0.2466 1AICORE සිට MYRවෙත RM 1.055448 1AICORE සිට TRYවෙත ₺ 9.548352 1AICORE සිට JPYවෙත ¥ 35.919756 1AICORE සිට RUBවෙත ₽ 19.81431 1AICORE සිට INRවෙත ₹ 21.09663 1AICORE සිට IDRවෙත Rp 4,109.998356 1AICORE සිට KRWවෙත ₩ 344.411424 1AICORE සිට PHPවෙත ₱ 13.740552 1AICORE සිට EGPවෙත £E. 12.36699 1AICORE සිට BRLවෙත R$ 1.390824 1AICORE සිට CADවෙත C$ 0.342774 1AICORE සිට BDTවෙත ৳ 29.905182 1AICORE සිට NGNවෙත ₦ 394.56 1AICORE සිට UAHවෙත ₴ 10.224036 1AICORE සිට VESවෙත Bs 22.6872 1AICORE සිට PKRවෙත Rs 69.287202 1AICORE සිට KZTවෙත ₸ 125.879436 1AICORE සිට THBවෙත ฿ 8.219178 1AICORE සිට TWDවෙත NT$ 7.437456 1AICORE සිට AEDවෙත د.إ 0.905022 1AICORE සිට CHFවෙත Fr 0.204678 1AICORE සිට HKDවෙත HK$ 1.92348 1AICORE සිට MADවෙත .د.م 2.300778 1AICORE සිට MXNවෙත $ 4.779108

AICORE සම්පත්

AICORE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AICORE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද AICORE (AICORE) හි මිල කීයද? AICORE (AICORE)හි සජීවී මිල 0.2466 USD වේ. AICORE (AICORE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? AICORE හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AICOREහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2466 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. AICORE (AICORE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? AICORE (AICORE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. AICORE (AICORE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, AICORE (AICORE) හි ඉහළම මිල 27.481 USD වේ. AICORE (AICORE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? AICORE (AICORE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 415.13 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

