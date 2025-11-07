හුවමාරුවDEX+
සජීවී Cherry AI සඳහා අද මිල 0.0006053 USD කි. AIBOT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AIBOT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

AIBOT ගැන වැඩි විස්තර

AIBOT මිල තොරතුරු

AIBOT යනු කුමක්ද

AIBOT ධවල පත්‍රිකාව

AIBOT නිල වෙබ් අඩවිය

AIBOT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AIBOT මිල පුරෝකථනය

AIBOT ඉතිහාසය

AIBOT මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

AIBOT-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

AIBOT තත්කාල ගනුදෙනු

AIBOT USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

Cherry AI ලාංඡනය

Cherry AI මිල(AIBOT)

1 AIBOT සිට USD සජීවී මිල:

$0.0006053
$0.0006053$0.0006053
-9.84%1D
USD
Cherry AI (AIBOT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:39:38 (UTC+8)

Cherry AI (AIBOT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0005742
$ 0.0005742$ 0.0005742
පැය 24 පහළ
$ 0.000704
$ 0.000704$ 0.000704
24H ඉහළ

$ 0.0005742
$ 0.0005742$ 0.0005742

$ 0.000704
$ 0.000704$ 0.000704

$ 0.07284724455622164
$ 0.07284724455622164$ 0.07284724455622164

$ 0.000589412478008215
$ 0.000589412478008215$ 0.000589412478008215

-2.47%

-9.84%

-39.35%

-39.35%

Cherry AI (AIBOT) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.0006053. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0005742 ක අවම අගයක් සහ $ 0.000704 ක උපරිම අගයක් අතර AIBOT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AIBOTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.07284724455622164 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.000589412478008215 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AIBOT පසුගිය පැය තුල, -2.47% කින්, පැය 24 තුල, -9.84% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -39.35% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Cherry AI (AIBOT) වෙළඳපල තොරතුරු

No.2777

$ 134.07K
$ 134.07K$ 134.07K

$ 63.12K
$ 63.12K$ 63.12K

$ 605.30K
$ 605.30K$ 605.30K

221.50M
221.50M 221.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.15%

BSC

Cherry AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 134.07K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 63.12K වේ. මුළු සැපයුම 221.50M සමඟින් AIBOT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 605.30K කි.

Cherry AI (AIBOT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Cherry AIහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000066062-9.84%
දින 30 යි$ -0.0007287-54.63%
දින 60 යි$ -0.0035207-85.33%
දින 90 යි$ -0.0193947-96.98%
Cherry AI අද මිල වෙනස

අද, AIBOT එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.000066062 (-9.84%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Cherry AI දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0007287 (-54.63%) කින් ඉහළ ගියේය.

Cherry AI දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, AIBOT එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.0035207 (-85.33%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Cherry AI දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.0193947 (-96.98%), කින් චලනය විය.

Cherry AI (AIBOT) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Cherry AI මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Cherry AI (AIBOT) යනු කුමක්ද

Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.

MEXC වෙතින් Cherry AI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Cherry AI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AIBOT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Cherry AI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Cherry AI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Cherry AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Cherry AI (AIBOT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Cherry AI (AIBOT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Cherry AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Cherry AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Cherry AI (AIBOT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Cherry AIAIBOT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AIBOT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Cherry AI (AIBOT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Cherry AI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Cherry AI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AIBOT දේශීය මුදල් වෙත

Cherry AI සම්පත්

Cherry AI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Cherry AI වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Cherry AI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Cherry AI (AIBOT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද AIBOT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0006053 USD වේ.
AIBOT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
AIBOT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0006053 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Cherry AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
AIBOT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 134.07K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
AIBOT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
AIBOT හි සංසරණ සැපයුම 221.50M USD වේ.
AIBOT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.07284724455622164 USD ක ATH මිලක් AIBOT අත්කර ගති.
AIBOT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.000589412478008215 USD ක ATL මිලක් AIBOT අත්කර ගති.
AIBOT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
AIBOT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 63.12K USD වේ.
මේ වසර තුලදී AIBOT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව AIBOT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා AIBOT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:39:38 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

