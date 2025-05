iAgent Protocol (AGNT) යනු කුමක්ද

Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain.

MEXC වෙතින් iAgent Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ iAgent Protocol ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AGNT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ iAgent Protocol ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ iAgent Protocol මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

iAgent Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ iAgent Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AGNT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ iAgent Protocolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

iAgent Protocol මිල ඉතිහාසය

AGNTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AGNTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ iAgent Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

iAgent Protocol (AGNT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

iAgent Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් iAgent Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AGNT දේශීය මුදල් වෙත

1AGNT සිට VNDවෙත ₫ 151.2819 1AGNT සිට AUDවෙත A$ 0.009145 1AGNT සිට GBPවෙත £ 0.004425 1AGNT සිට EURවෙත € 0.005251 1AGNT සිට USDවෙත $ 0.0059 1AGNT සිට MYRවෙත RM 0.025252 1AGNT සිට TRYවෙත ₺ 0.228507 1AGNT සිට JPYවෙත ¥ 0.860043 1AGNT සිට RUBවෙත ₽ 0.474065 1AGNT සිට INRවෙත ₹ 0.504804 1AGNT සිට IDRවෙත Rp 98.333294 1AGNT සිට KRWවෙත ₩ 8.240176 1AGNT සිට PHPවෙත ₱ 0.328748 1AGNT සිට EGPවෙත £E. 0.296003 1AGNT සිට BRLවෙත R$ 0.033217 1AGNT සිට CADවෙත C$ 0.008201 1AGNT සිට BDTවෙත ৳ 0.715493 1AGNT සිට NGNවෙත ₦ 9.44 1AGNT සිට UAHවෙත ₴ 0.244614 1AGNT සිට VESවෙත Bs 0.5428 1AGNT සිට PKRවෙත Rs 1.657723 1AGNT සිට KZTවෙත ₸ 3.011714 1AGNT සිට THBවෙත ฿ 0.196706 1AGNT සිට TWDවෙත NT$ 0.178062 1AGNT සිට AEDවෙත د.إ 0.021653 1AGNT සිට CHFවෙත Fr 0.004897 1AGNT සිට HKDවෙත HK$ 0.04602 1AGNT සිට MADවෙත .د.م 0.055047 1AGNT සිට MXNවෙත $ 0.114342

iAgent Protocol සම්පත්

iAgent Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: iAgent Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද iAgent Protocol (AGNT) හි මිල කීයද? iAgent Protocol (AGNT)හි සජීවී මිල 0.0059 USD වේ. iAgent Protocol (AGNT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? iAgent Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AGNTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0059 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. iAgent Protocol (AGNT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? iAgent Protocol (AGNT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. iAgent Protocol (AGNT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, iAgent Protocol (AGNT) හි ඉහළම මිල 0.62 USD වේ. iAgent Protocol (AGNT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? iAgent Protocol (AGNT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 157.89K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.