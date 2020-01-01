Delysium (AGI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Delysium (AGI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

එහි ටෝකන සැපයුම, බෙදා හැරීමේ ආකෘතිය සහ තථ්‍ය කාල වෙළඳපොළ දත්ත ඇතුළුව, DelysiumAGI හි ප්‍රධාන ඇතුළාන්ත දැනුම ගවේෂණය කරන්න.
USD

Delysium (AGI) තොරතුරු

The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store.

නිල වෙබ් අඩවිය:
https://www.delysium.com/
ධවල පත්‍රිකාව:
https://www.delysium.com/whitepaper
බ්ලොක් ගවේෂකය:
https://solscan.io/token/8bUbe1ujsM1G3JEbBWVVCXa2widmuPdKUB2rGKMYFw7R

Delysium (AGI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය

Delysium (AGI) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්‍රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.

වෙළෙඳපොළ සීමාව:
$ 64.51M
$ 64.51M$ 64.51M
මුළු සැපයුම:
$ 3.00B
$ 3.00B$ 3.00B
සංසරණ සැපයුම:
$ 1.53B
$ 1.53B$ 1.53B
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
$ 126.27M
$ 126.27M$ 126.27M
සෑම වේලාවකම ඉහළ:
$ 0.67
$ 0.67$ 0.67
සෑම වේලාවකම පහළ:
$ 0.012234014055111651
$ 0.012234014055111651$ 0.012234014055111651
වත්මන් මිල:
$ 0.04209
$ 0.04209$ 0.04209

Delysium (AGI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්‍රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා

එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා DelysiumAGI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:

මුළු සැපයුම:

නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම AGI ටෝකන ගණන.

සංසරණ සැපයුම:

වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.

උපරිම සැපයුම:

මුළු AGI ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.

FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):

වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්‍රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.

උද්ධමන අනුපාතය:

හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්‍රවශීලතාව.

සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.

විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්‍යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්‍යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.

අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.

දැන් ඔබට AGI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව වැටහේ, AGI ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!

Delysium (AGI) මිල ඉතිහාසය

AGI හි මිල ඉතිහාසය විශ්ලේෂණය කිරීම පරිශීලකයින්ට අතීත වෙළඳපොළ චලන, ප්‍රධාන ආධාරක/ප්‍රතිරෝධක මට්ටම් සහ අස්ථාවරතා රටා තේරුම් ගැනීමට උපකාරී වේ. ඔබ සෑම වේලාවකම ඉහළ අගයන් නිරීක්ෂණය කළද ප්‍රවණතා හඳුනා ගත්තද, ඓතිහාසික දත්ත මිල පුරෝකථනයේ සහ තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයේ තීරණාත්මක කොටසකි.

AGI මිල පුරෝකථනය

AGI කවර දිශාව කරා යන්නේ දැයි දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? අපගේ AGI මිල අනාවැකි පිටුව වෙළඳපොළ හැඟීම්, ඓතිහාසික ප්‍රවණතා සහ තාක්ෂණික දර්ශක ඒකාබද්ධ කර ඉදිරි දැක්මක් ලබා දෙයි.

වියාචනය

මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්‍යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.