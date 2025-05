Agawa (AGAWA) යනු කුමක්ද

AGAWA is an AGI agent in a Ghibli-style virtual town, discovering who she truly is and sharing its magical moments with the world online.

Agawa මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Agawa,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AGAWA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Agawaමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Agawa මිල ඉතිහාසය

AGAWAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AGAWAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Agawa මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Agawa (AGAWA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Agawa මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Agawa MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AGAWA දේශීය මුදල් වෙත

1AGAWA සිට VNDවෙත ₫ 1.38102426 1AGAWA සිට AUDවෙත A$ 0.000083483 1AGAWA සිට GBPවෙත £ 0.000040395 1AGAWA සිට EURවෙත € 0.0000479354 1AGAWA සිට USDවෙත $ 0.00005386 1AGAWA සිට MYRවෙත RM 0.0002305208 1AGAWA සිට TRYවෙත ₺ 0.0020859978 1AGAWA සිට JPYවෙත ¥ 0.0078511722 1AGAWA සිට RUBවෙත ₽ 0.004327651 1AGAWA සිට INRවෙත ₹ 0.0046082616 1AGAWA සිට IDRවෙත Rp 0.8976663076 1AGAWA සිට KRWවෙත ₩ 0.0752230304 1AGAWA සිට PHPවෙත ₱ 0.0030010792 1AGAWA සිට EGPවෙත £E. 0.0027021562 1AGAWA සිට BRLවෙත R$ 0.0003032318 1AGAWA සිට CADවෙත C$ 0.0000748654 1AGAWA සිට BDTවෙත ৳ 0.0065316022 1AGAWA සිට NGNවෙත ₦ 0.086176 1AGAWA සිට UAHවෙත ₴ 0.0022330356 1AGAWA සිට VESවෙත Bs 0.00495512 1AGAWA සිට PKRවෙත Rs 0.0151330442 1AGAWA සිට KZTවෙත ₸ 0.0274933756 1AGAWA සිට THBවෙත ฿ 0.0017956924 1AGAWA සිට TWDවෙත NT$ 0.0016254948 1AGAWA සිට AEDවෙත د.إ 0.0001976662 1AGAWA සිට CHFවෙත Fr 0.0000447038 1AGAWA සිට HKDවෙත HK$ 0.000420108 1AGAWA සිට MADවෙත .د.م 0.0005025138 1AGAWA සිට MXNවෙත $ 0.0010438068

Agawa සම්පත්

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Agawa පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Agawa (AGAWA) හි මිල කීයද? Agawa (AGAWA)හි සජීවී මිල 0.00005386 USD වේ. Agawa (AGAWA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Agawa හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AGAWAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00005386 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Agawa (AGAWA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Agawa (AGAWA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Agawa (AGAWA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Agawa (AGAWA) හි ඉහළම මිල 0.002039 USD වේ. Agawa (AGAWA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Agawa (AGAWA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 56.09K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

