Aeternity (AE) යනු කුමක්ද

Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity’s underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds.

Aeternity මිල පුරෝකථනය

Aeternity මිල ඉතිහාසය

Aeternity (AE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AE දේශීය මුදල් වෙත

Aeternity සම්පත්

Aeternity පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Aeternity පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Aeternity (AE) හි මිල කීයද? Aeternity (AE)හි සජීවී මිල 0.01484 USD වේ. Aeternity (AE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Aeternity හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 5.71M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01484 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Aeternity (AE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Aeternity (AE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 385.11M USD වේ. Aeternity (AE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Aeternity (AE) හි ඉහළම මිල 1.1 USD වේ. Aeternity (AE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Aeternity (AE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 54.58K USD වේ.

