Alkimi (ADS) යනු කුමක්ද

A decentralised replacement to the inefficient legacy programmatic ad exchanges with the mission to restore the value exchange between advertisers, publishers and users. Alkimi is powered by the Hypergraph – a revolutionary blockchain technology – which allows Alkimi to provide the fastest, infinitely scalable solution with 0% fraud, minimal transaction fees and complete end to end transparency. Alkimi Exchange helps create ad products, proven to be successful by walled gardens, across the open web.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

Alkimi මිල පුරෝකථනය

Alkimi මිල ඉතිහාසය

Alkimi (ADS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ADS දේශීය මුදල් වෙත

Alkimi සම්පත්

Alkimi පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Alkimi පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Alkimi (ADS) හි මිල කීයද? Alkimi (ADS)හි සජීවී මිල 0.12886 USD වේ. Alkimi (ADS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Alkimi හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 30.54M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ADSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.12886 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Alkimi (ADS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Alkimi (ADS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 236.99M USD වේ. Alkimi (ADS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Alkimi (ADS) හි ඉහළම මිල 0.64284 USD වේ. Alkimi (ADS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Alkimi (ADS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 14.22K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

