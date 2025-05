ArtDollar (AD) යනු කුමක්ද

15,000 years ago, humans began to create art; 1,000 years ago, humans began to sign their works of art; Today, humanity will create a digital universe; now is the time for an artistic revolution! ArtDollar is a meme art experiment in the metaverse world. This is the first token to commemorate this art revolution.

MEXC වෙතින් ArtDollar ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ArtDollar ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AD ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ArtDollar ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ArtDollar මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ArtDollar මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ArtDollar,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AD හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ArtDollarමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ArtDollar මිල ඉතිහාසය

ADහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ADහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ArtDollar මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ArtDollar (AD) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ArtDollar මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ArtDollar MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AD දේශීය මුදල් වෙත

1AD සිට VNDවෙත ₫ 0.0004179483 1AD සිට AUDවෙත A$ 0.000000025265 1AD සිට GBPවෙත £ 0.000000012225 1AD සිට EURවෙත € 0.000000014507 1AD සිට USDවෙත $ 0.0000000163 1AD සිට MYRවෙත RM 0.000000069927 1AD සිට TRYවෙත ₺ 0.000000631951 1AD සිට JPYවෙත ¥ 0.000002380126 1AD සිට RUBවෙත ₽ 0.000001310031 1AD සිට INRවෙත ₹ 0.000001395769 1AD සිට IDRවෙත Rp 0.000271666558 1AD සිට KRWවෙත ₩ 0.00002273361 1AD සිට PHPවෙත ₱ 0.000000909051 1AD සිට EGPවෙත £E. 0.00000082152 1AD සිට BRLවෙත R$ 0.000000091769 1AD සිට CADවෙත C$ 0.000000022657 1AD සිට BDTවෙත ৳ 0.000001976701 1AD සිට NGNවෙත ₦ 0.00002608 1AD සිට UAHවෙත ₴ 0.000000675798 1AD සිට VESවෙත Bs 0.0000014996 1AD සිට PKRවෙත Rs 0.000004579811 1AD සිට KZTවෙත ₸ 0.000008320498 1AD සිට THBවෙත ฿ 0.000000544094 1AD සිට TWDවෙත NT$ 0.000000491934 1AD සිට AEDවෙත د.إ 0.000000059821 1AD සිට CHFවෙත Fr 0.000000013529 1AD සිට HKDවෙත HK$ 0.00000012714 1AD සිට MADවෙත .د.م 0.000000152079 1AD සිට MXNවෙත $ 0.000000315731

ArtDollar සම්පත්

ArtDollar පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ArtDollar පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ArtDollar (AD) හි මිල කීයද? ArtDollar (AD)හි සජීවී මිල 0.0000000163 USD වේ. ArtDollar (AD) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ArtDollar හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ADහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0000000163 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ArtDollar (AD) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ArtDollar (AD) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. ArtDollar (AD) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ArtDollar (AD) හි ඉහළම මිල 0.000010469 USD වේ. ArtDollar (AD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ArtDollar (AD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 5.64K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.