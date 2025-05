Across Protocol (ACX) යනු කුමක්ද

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

MEXC වෙතින් Across Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ACX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Across Protocol ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Across Protocol මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Across Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Across Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ACX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද?

Across Protocol මිල ඉතිහාසය

ACXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ACXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක.

Across Protocol (ACX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Across Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි!

ACX දේශීය මුදල් වෙත

1ACX සිට VNDවෙත ₫ 6,373.83978 1ACX සිට AUDවෙත A$ 0.385299 1ACX සිට GBPවෙත £ 0.186435 1ACX සිට EURවෙත € 0.2212362 1ACX සිට USDවෙත $ 0.24858 1ACX සිට MYRවෙත RM 1.0664082 1ACX සිට TRYවෙත ₺ 9.6374466 1ACX සිට JPYවෙත ¥ 36.2976516 1ACX සිට RUBවෙත ₽ 19.9783746 1ACX සිට INRවෙත ₹ 21.2859054 1ACX සිට IDRවෙත Rp 4,142.9983428 1ACX සිට KRWවෙත ₩ 346.694526 1ACX සිට PHPවෙත ₱ 13.8633066 1ACX සිට EGPවෙත £E. 12.528432 1ACX සිට BRLවෙත R$ 1.3995054 1ACX සිට CADවෙත C$ 0.3455262 1ACX සිට BDTවෙත ৳ 30.1452966 1ACX සිට NGNවෙත ₦ 397.728 1ACX සිට UAHවෙත ₴ 10.3061268 1ACX සිට VESවෙත Bs 22.86936 1ACX සිට PKRවෙත Rs 69.8435226 1ACX සිට KZTවෙත ₸ 126.8901468 1ACX සිට THBවෙත ฿ 8.2976004 1ACX සිට TWDවෙත NT$ 7.5021444 1ACX සිට AEDවෙත د.إ 0.9122886 1ACX සිට CHFවෙත Fr 0.2063214 1ACX සිට HKDවෙත HK$ 1.938924 1ACX සිට MADවෙත .د.م 2.3192514 1ACX සිට MXNවෙත $ 4.8149946

Across Protocol සම්පත්

Across Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Across Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Across Protocol (ACX) හි මිල කීයද? Across Protocol (ACX)හි සජීවී මිල 0.24858 USD වේ. Across Protocol (ACX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Across Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 108.91M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ACXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.24858 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Across Protocol (ACX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Across Protocol (ACX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 438.13M USD වේ. Across Protocol (ACX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Across Protocol (ACX) හි ඉහළම මිල 1.9889 USD වේ. Across Protocol (ACX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Across Protocol (ACX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.05M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

