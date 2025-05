Active Token (ACTIVE) යනු කුමක්ද

Dive into Active Token & YayPal - the ultimate AI-powered gaming ecosystem. Boost your gaming on both mobile and TV, with seamless play modes that enhance your experience. Trusted by 750k+ gamers for its unparalleled utility, Active Token rewards your activity and brings unique benefits through our ecosystem NFT deeds. Join the future of gaming and see why so many players are already hooked!

MEXC වෙතින් Active Token ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Active Token ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ACTIVE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Active Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Active Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Active Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Active Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ACTIVE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Active Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Active Token මිල ඉතිහාසය

ACTIVEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ACTIVEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Active Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Active Token (ACTIVE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Active Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Active Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ACTIVE දේශීය මුදල් වෙත

1ACTIVE සිට VNDවෙත ₫ 39.74355 1ACTIVE සිට AUDවෙත A$ 0.0024025 1ACTIVE සිට GBPවෙත £ 0.0011625 1ACTIVE සිට EURවෙත € 0.0013795 1ACTIVE සිට USDවෙත $ 0.00155 1ACTIVE සිට MYRවෙත RM 0.0066495 1ACTIVE සිට TRYවෙත ₺ 0.0600935 1ACTIVE සිට JPYවෙත ¥ 0.226331 1ACTIVE සිට RUBවෙත ₽ 0.1245735 1ACTIVE සිට INRවෙත ₹ 0.1327265 1ACTIVE සිට IDRවෙත Rp 25.833323 1ACTIVE සිට KRWවෙත ₩ 2.161785 1ACTIVE සිට PHPවෙත ₱ 0.0864435 1ACTIVE සිට EGPවෙත £E. 0.07812 1ACTIVE සිට BRLවෙත R$ 0.0087265 1ACTIVE සිට CADවෙත C$ 0.0021545 1ACTIVE සිට BDTවෙත ৳ 0.1879685 1ACTIVE සිට NGNවෙත ₦ 2.48 1ACTIVE සිට UAHවෙත ₴ 0.064263 1ACTIVE සිට VESවෙත Bs 0.1426 1ACTIVE සිට PKRවෙත Rs 0.4355035 1ACTIVE සිට KZTවෙත ₸ 0.791213 1ACTIVE සිට THBවෙත ฿ 0.051739 1ACTIVE සිට TWDවෙත NT$ 0.046779 1ACTIVE සිට AEDවෙත د.إ 0.0056885 1ACTIVE සිට CHFවෙත Fr 0.0012865 1ACTIVE සිට HKDවෙත HK$ 0.01209 1ACTIVE සිට MADවෙත .د.م 0.0144615 1ACTIVE සිට MXNවෙත $ 0.0300235

Active Token සම්පත්

Active Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Active Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Active Token (ACTIVE) හි මිල කීයද? Active Token (ACTIVE)හි සජීවී මිල 0.00155 USD වේ. Active Token (ACTIVE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Active Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ACTIVEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00155 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Active Token (ACTIVE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Active Token (ACTIVE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Active Token (ACTIVE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Active Token (ACTIVE) හි ඉහළම මිල 0.225 USD වේ. Active Token (ACTIVE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Active Token (ACTIVE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 75.21 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.