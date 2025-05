Acolyte by Virtuals (ACOLYT) යනු කුමක්ද

Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market.

MEXC වෙතින් Acolyte by Virtuals ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Acolyte by Virtuals ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ACOLYT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Acolyte by Virtuals ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Acolyte by Virtuals මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Acolyte by Virtuals,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ACOLYT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Acolyte by Virtualsමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ACOLYTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ACOLYTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Acolyte by Virtuals මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Acolyte by Virtuals මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Acolyte by Virtuals MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1ACOLYT සිට VNDවෙත ₫ 226.769004 1ACOLYT සිට AUDවෙත A$ 0.0137082 1ACOLYT සිට GBPවෙත £ 0.006633 1ACOLYT සිට EURවෙත € 0.00787116 1ACOLYT සිට USDවෙත $ 0.008844 1ACOLYT සිට MYRවෙත RM 0.03785232 1ACOLYT සිට TRYවෙත ₺ 0.34252812 1ACOLYT සිට JPYවෙත ¥ 1.2898974 1ACOLYT සිට RUBවෙත ₽ 0.7106154 1ACOLYT සිට INRවෙත ₹ 0.7566042 1ACOLYT සිට IDRවෙත Rp 147.39994104 1ACOLYT සිට KRWවෙත ₩ 12.3692184 1ACOLYT සිට PHPවෙත ₱ 0.49278768 1ACOLYT සිට EGPවෙත £E. 0.44370348 1ACOLYT සිට BRLවෙත R$ 0.04979172 1ACOLYT සිට CADවෙත C$ 0.01229316 1ACOLYT සිට BDTවෙත ৳ 1.07251188 1ACOLYT සිට NGNවෙත ₦ 14.1504 1ACOLYT සිට UAHවෙත ₴ 0.36667224 1ACOLYT සිට VESවෙත Bs 0.813648 1ACOLYT සිට PKRවෙත Rs 2.48489868 1ACOLYT සිට KZTවෙත ₸ 4.51450824 1ACOLYT සිට THBවෙත ฿ 0.29503584 1ACOLYT සිට TWDවෙත NT$ 0.26691192 1ACOLYT සිට AEDවෙත د.إ 0.03245748 1ACOLYT සිට CHFවෙත Fr 0.00734052 1ACOLYT සිට HKDවෙත HK$ 0.0689832 1ACOLYT සිට MADවෙත .د.م 0.08251452 1ACOLYT සිට MXNවෙත $ 0.17148516

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Acolyte by Virtuals පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Acolyte by Virtuals (ACOLYT) හි මිල කීයද? Acolyte by Virtuals (ACOLYT)හි සජීවී මිල 0.008844 USD වේ. Acolyte by Virtuals (ACOLYT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Acolyte by Virtuals හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ACOLYTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.008844 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Acolyte by Virtuals (ACOLYT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Acolyte by Virtuals (ACOLYT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Acolyte by Virtuals (ACOLYT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Acolyte by Virtuals (ACOLYT) හි ඉහළම මිල 0.09 USD වේ. Acolyte by Virtuals (ACOLYT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Acolyte by Virtuals (ACOLYT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 65.74K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

