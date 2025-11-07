හුවමාරුවDEX+
සජීවී Accenture සඳහා අද මිල 242.56 USD කි. ACNON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ACNON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ACNON ගැන වැඩි විස්තර

ACNON මිල තොරතුරු

ACNON යනු කුමක්ද

ACNON නිල වෙබ් අඩවිය

ACNON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ACNON මිල පුරෝකථනය

ACNON ඉතිහාසය

ACNON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

ACNON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

ACNON තත්කාල ගනුදෙනු

Accenture ලාංඡනය

Accenture මිල(ACNON)

1 ACNON සිට USD සජීවී මිල:

$242.56
-0.58%1D
USD
Accenture (ACNON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:44:20 (UTC+8)

Accenture (ACNON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 242.16
පැය 24 පහළ
$ 251.72
24H ඉහළ

$ 242.16
$ 251.72
$ 258.3135196333471
$ 229.27778200768591
-0.02%

-0.58%

-3.14%

-3.14%

Accenture (ACNON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 242.56. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 242.16 ක අවම අගයක් සහ $ 251.72 ක උපරිම අගයක් අතර ACNON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ACNONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 258.3135196333471 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 229.27778200768591 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ACNON පසුගිය පැය තුල, -0.02% කින්, පැය 24 තුල, -0.58% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.14% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Accenture (ACNON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1988

$ 1.29M
$ 57.16K
$ 1.29M
5.32K
5,324.47547315
ETH

Accenture හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.29M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 57.16K වේ. මුළු සැපයුම 5.32K සමඟින් ACNON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 5324.47547315 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.29M කි.

Accenture (ACNON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Accentureහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -1.4151-0.58%
දින 30 යි$ -8.72-3.48%
දින 60 යි$ +42.56+21.28%
දින 90 යි$ +42.56+21.28%
Accenture අද මිල වෙනස

අද, ACNON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -1.4151 (-0.58%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Accenture දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -8.72 (-3.48%) කින් ඉහළ ගියේය.

Accenture දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, ACNON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +42.56 (+21.28%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Accenture දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +42.56 (+21.28%), කින් චලනය විය.

Accenture (ACNON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Accenture මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Accenture (ACNON) යනු කුමක්ද

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MEXC වෙතින් Accenture ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Accenture ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ACNON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Accenture ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Accenture මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Accenture මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Accenture (ACNON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Accenture (ACNON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Accenture සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Accenture මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Accenture (ACNON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AccentureACNON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ACNON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Accenture (ACNON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Accenture මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Accenture MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ACNON දේශීය මුදල් වෙත

1 Accenture(ACNON) සිට VND
6,382,966.4
1 Accenture(ACNON) සිට AUD
A$373.5424
1 Accenture(ACNON) සිට GBP
184.3456
1 Accenture(ACNON) සිට EUR
208.6016
1 Accenture(ACNON) සිට USD
$242.56
1 Accenture(ACNON) සිට MYR
RM1,011.4752
1 Accenture(ACNON) සිට TRY
10,236.032
1 Accenture(ACNON) සිට JPY
¥37,111.68
1 Accenture(ACNON) සිට ARS
ARS$352,044.3072
1 Accenture(ACNON) සිට RUB
19,705.5744
1 Accenture(ACNON) සිට INR
21,515.072
1 Accenture(ACNON) සිට IDR
Rp4,042,665.0496
1 Accenture(ACNON) සිට PHP
14,344.9984
1 Accenture(ACNON) සිට EGP
￡E.11,473.088
1 Accenture(ACNON) සිට BRL
R$1,297.696
1 Accenture(ACNON) සිට CAD
C$342.0096
1 Accenture(ACNON) සිට BDT
29,553.5104
1 Accenture(ACNON) සිට NGN
348,505.3568
1 Accenture(ACNON) සිට COP
$929,346.8096
1 Accenture(ACNON) සිට ZAR
R.4,215.6928
1 Accenture(ACNON) සිට UAH
10,189.9456
1 Accenture(ACNON) සිට TZS
T.Sh.595,969.92
1 Accenture(ACNON) සිට VES
Bs55,303.68
1 Accenture(ACNON) සිට CLP
$228,734.08
1 Accenture(ACNON) සිට PKR
Rs68,113.2736
1 Accenture(ACNON) සිට KZT
127,460.4288
1 Accenture(ACNON) සිට THB
฿7,851.6672
1 Accenture(ACNON) සිට TWD
NT$7,509.6576
1 Accenture(ACNON) සිට AED
د.إ890.1952
1 Accenture(ACNON) සිට CHF
Fr194.048
1 Accenture(ACNON) සිට HKD
HK$1,884.6912
1 Accenture(ACNON) සිට AMD
֏92,754.944
1 Accenture(ACNON) සිට MAD
.د.م2,263.0848
1 Accenture(ACNON) සිට MXN
$4,501.9136
1 Accenture(ACNON) සිට SAR
ريال909.6
1 Accenture(ACNON) සිට ETB
Br37,327.5584
1 Accenture(ACNON) සිට KES
KSh31,336.3264
1 Accenture(ACNON) සිට JOD
د.أ171.97504
1 Accenture(ACNON) සිට PLN
892.6208
1 Accenture(ACNON) සිට RON
лв1,067.264
1 Accenture(ACNON) සිට SEK
kr2,323.7248
1 Accenture(ACNON) සිට BGN
лв409.9264
1 Accenture(ACNON) සිට HUF
Ft81,230.9184
1 Accenture(ACNON) සිට CZK
5,118.016
1 Accenture(ACNON) සිට KWD
د.ك74.22336
1 Accenture(ACNON) සිට ILS
793.1712
1 Accenture(ACNON) සිට BOB
Bs1,673.664
1 Accenture(ACNON) සිට AZN
412.352
1 Accenture(ACNON) සිට TJS
SM2,236.4032
1 Accenture(ACNON) සිට GEL
657.3376
1 Accenture(ACNON) සිට AOA
Kz222,328.0704
1 Accenture(ACNON) සිට BHD
.د.ب91.44512
1 Accenture(ACNON) සිට BMD
$242.56
1 Accenture(ACNON) සිට DKK
kr1,569.3632
1 Accenture(ACNON) සිට HNL
L6,389.0304
1 Accenture(ACNON) සිට MUR
11,133.504
1 Accenture(ACNON) සිට NAD
$4,208.416
1 Accenture(ACNON) සිට NOK
kr2,474.112
1 Accenture(ACNON) සිට NZD
$429.3312
1 Accenture(ACNON) සිට PAB
B/.242.56
1 Accenture(ACNON) සිට PGK
K1,018.752
1 Accenture(ACNON) සිට QAR
ر.ق882.9184
1 Accenture(ACNON) සිට RSD
дин.24,641.6704
1 Accenture(ACNON) සිට UZS
soʻm2,887,618.5856
1 Accenture(ACNON) සිට ALL
L20,314.4
1 Accenture(ACNON) සිට ANG
ƒ434.1824
1 Accenture(ACNON) සිට AWG
ƒ436.608
1 Accenture(ACNON) සිට BBD
$485.12
1 Accenture(ACNON) සිට BAM
KM409.9264
1 Accenture(ACNON) සිට BIF
Fr713,368.96
1 Accenture(ACNON) සිට BND
$315.328
1 Accenture(ACNON) සිට BSD
$242.56
1 Accenture(ACNON) සිට JMD
$38,845.984
1 Accenture(ACNON) සිට KHR
978,062.56
1 Accenture(ACNON) සිට KMF
Fr101,875.2
1 Accenture(ACNON) සිට LAK
5,273,043.3728
1 Accenture(ACNON) සිට LKR
රු73,859.52
1 Accenture(ACNON) සිට MDL
L4,145.3504
1 Accenture(ACNON) සිට MGA
Ar1,092,611.52
1 Accenture(ACNON) සිට MOP
P1,938.0544
1 Accenture(ACNON) සිට MVR
3,735.424
1 Accenture(ACNON) සිට MWK
MK419,653.056
1 Accenture(ACNON) සිට MZN
MT15,511.712
1 Accenture(ACNON) සිට NPR
रु34,370.752
1 Accenture(ACNON) සිට PYG
1,720,235.52
1 Accenture(ACNON) සිට RWF
Fr351,469.44
1 Accenture(ACNON) සිට SBD
$1,996.2688
1 Accenture(ACNON) සිට SCR
3,604.4416
1 Accenture(ACNON) සිට SRD
$9,338.56
1 Accenture(ACNON) සිට SVC
$2,117.5488
1 Accenture(ACNON) සිට SZL
L4,203.5648
1 Accenture(ACNON) සිට TMT
m851.3856
1 Accenture(ACNON) සිට TND
د.ت715.552
1 Accenture(ACNON) සිට TTD
$1,639.7056
1 Accenture(ACNON) සිට UGX
Sh847,989.76
1 Accenture(ACNON) සිට XAF
Fr137,774.08
1 Accenture(ACNON) සිට XCD
$654.912
1 Accenture(ACNON) සිට XOF
Fr137,774.08
1 Accenture(ACNON) සිට XPF
Fr24,983.68
1 Accenture(ACNON) සිට BWP
P3,257.5808
1 Accenture(ACNON) සිට BZD
$485.12
1 Accenture(ACNON) සිට CVE
$23,246.9504
1 Accenture(ACNON) සිට DJF
Fr42,933.12
1 Accenture(ACNON) සිට DOP
$15,599.0336
1 Accenture(ACNON) සිට DZD
د.ج31,649.2288
1 Accenture(ACNON) සිට FJD
$553.0368
1 Accenture(ACNON) සිට GNF
Fr2,109,059.2
1 Accenture(ACNON) සිට GTQ
Q1,858.0096
1 Accenture(ACNON) සිට GYD
$50,733.8496
1 Accenture(ACNON) සිට ISK
kr30,562.56

Accenture සම්පත්

Accenture පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Accenture වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Accenture පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Accenture (ACNON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ACNON හි සජීවී මිල, USD වලින් 242.56 USD වේ.
ACNON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ACNON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 242.56 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Accenture හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ACNON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.29M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ACNON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ACNON හි සංසරණ සැපයුම 5.32K USD වේ.
ACNON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
258.3135196333471 USD ක ATH මිලක් ACNON අත්කර ගති.
ACNON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
229.27778200768591 USD ක ATL මිලක් ACNON අත්කර ගති.
ACNON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ACNON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 57.16K USD වේ.
මේ වසර තුලදී ACNON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ACNON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ACNON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:44:20 (UTC+8)

Accenture (ACNON) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

ACNON-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

ACNON
ACNON
USD
USD

1 ACNON = 242.56 USD

ACNON වෙළඳාම

ACNON/USDT
$242.56
$242.56$242.56
-0.54%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

