Fusionist (ACE) යනු කුමක්ද

ACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game.

ACE is available on MEXC.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ACE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Fusionist ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Fusionist මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Fusionist මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Fusionist,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ACE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Fusionistමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Fusionist මිල ඉතිහාසය

ACEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ACEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Fusionist මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Fusionist (ACE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

You can easily purchase Fusionist on MEXC by following our step-by-step how to buy guide.

ACE දේශීය මුදල් වෙත

1ACE සිට VNDවෙත ₫ 19,048.6989 1ACE සිට AUDවෙත A$ 1.151495 1ACE සිට GBPවෙත £ 0.557175 1ACE සිට EURවෙත € 0.661181 1ACE සිට USDවෙත $ 0.7429 1ACE සිට MYRවෙත RM 3.179612 1ACE සිට TRYවෙත ₺ 28.772517 1ACE සිට JPYවෙත ¥ 108.351965 1ACE සිට RUBවෙත ₽ 59.692015 1ACE සිට INRවෙත ₹ 63.555095 1ACE සිට IDRවෙත Rp 12,381.661714 1ACE සිට KRWවෙත ₩ 1,039.01994 1ACE සිට PHPවෙත ₱ 41.394388 1ACE සිට EGPවෙත £E. 37.271293 1ACE සිට BRLවෙත R$ 4.182527 1ACE සිට CADවෙත C$ 1.032631 1ACE සිට BDTවෙත ৳ 90.091483 1ACE සිට NGNවෙත ₦ 1,188.64 1ACE සිට UAHවෙත ₴ 30.800634 1ACE සිට VESවෙත Bs 68.3468 1ACE සිට PKRවෙත Rs 208.732613 1ACE සිට KZTවෙත ₸ 379.220734 1ACE සිට THBවෙත ฿ 24.783144 1ACE සිට TWDවෙත NT$ 22.420722 1ACE සිට AEDවෙත د.إ 2.726443 1ACE සිට CHFවෙත Fr 0.616607 1ACE සිට HKDවෙත HK$ 5.79462 1ACE සිට MADවෙත .د.م 6.931257 1ACE සිට MXNවෙත $ 14.404831

Fusionist සම්පත්

Fusionist පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Fusionist පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Fusionist (ACE) හි මිල කීයද? Fusionist (ACE)හි සජීවී මිල 0.7429 USD වේ. Fusionist (ACE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Fusionist හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 46.40M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ACEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.7429 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Fusionist (ACE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Fusionist (ACE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 62.46M USD වේ. Fusionist (ACE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Fusionist (ACE) හි ඉහළම මිල 20 USD වේ. Fusionist (ACE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Fusionist (ACE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.37M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

