Acala Token (ACA) යනු කුමක්ද

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ACA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Acala Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Acala Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Acala Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Acala Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ACA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Acala Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Acala Token මිල ඉතිහාසය

ACAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ACAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Acala Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Acala Token (ACA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Acala Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Acala Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ACA දේශීය මුදල් වෙත

1ACA සිට VNDවෙත ₫ 916.15293 1ACA සිට AUDවෙත A$ 0.0553815 1ACA සිට GBPවෙත £ 0.0267975 1ACA සිට EURවෙත € 0.0317997 1ACA සිට USDවෙත $ 0.03573 1ACA සිට MYRවෙත RM 0.1529244 1ACA සිට TRYවෙත ₺ 1.3838229 1ACA සිට JPYවෙත ¥ 5.2112205 1ACA සිට RUBවෙත ₽ 2.8709055 1ACA සිට INRවෙත ₹ 3.0567015 1ACA සිට IDRවෙත Rp 595.4997618 1ACA සිට KRWවෙත ₩ 49.971978 1ACA සිට PHPවෙත ₱ 1.9908756 1ACA සිට EGPවෙත £E. 1.7925741 1ACA සිට BRLවෙත R$ 0.2011599 1ACA සිට CADවෙත C$ 0.0496647 1ACA සිට BDTවෙත ৳ 4.3329771 1ACA සිට NGNවෙත ₦ 57.168 1ACA සිට UAHවෙත ₴ 1.4813658 1ACA සිට VESවෙත Bs 3.28716 1ACA සිට PKRවෙත Rs 10.0390581 1ACA සිට KZTවෙත ₸ 18.2387358 1ACA සිට THBවෙත ฿ 1.1919528 1ACA සිට TWDවෙත NT$ 1.0783314 1ACA සිට AEDවෙත د.إ 0.1311291 1ACA සිට CHFවෙත Fr 0.0296559 1ACA සිට HKDවෙත HK$ 0.278694 1ACA සිට MADවෙත .د.م 0.3333609 1ACA සිට MXNවෙත $ 0.6928047

Acala Token සම්පත්

Acala Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Acala Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Acala Token (ACA) හි මිල කීයද? Acala Token (ACA)හි සජීවී මිල 0.03573 USD වේ. Acala Token (ACA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Acala Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 41.68M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ACAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.03573 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Acala Token (ACA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Acala Token (ACA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.17B USD වේ. Acala Token (ACA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Acala Token (ACA) හි ඉහළම මිල 4.9 USD වේ. Acala Token (ACA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Acala Token (ACA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.06M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

